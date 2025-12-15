Tak się wspiera gry długo po premierze! Wyśmienite RPG otrzymuje darmową aktualizację na konsolach obecnej generacji

Larian Studios udostępniło darmową aktualizację dla gry Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition na konsolach obecnej generacji.

Dzięki najnowszej aktualizacji, jedną z najwyżej ocenianych gier RPG w historii można teraz uruchomić natywnie na konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Co ważne, Larian Studios udostępniło patch całkowicie za darmo. Darmowa aktualizacja do Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Divinity: Original Sin 2 to wielokrotnie nagradzana produkcja, ceniona za ogromną swobodę wyboru, taktyczną walkę turową, rozbudowaną fabułę, bogaty świat oraz klasyczne elementy RPG, takie jak rozwój postaci, ulepszanie ekwipunku i eksploracja. Tytuł od lat znajduje się w czołówce najlepiej ocenianych gier fabularnych wszech czasów. Seria Divinity ponownie znalazła się w centrum uwagi graczy po zapowiedzi podczas The Game Awards 2025, gdzie Larian Studios zaprezentowało nową odsłonę zatytułowaną po prostu Divinity. Produkcja została określona przez CEO studia, Swena Vincke, jako największe i najbardziej ambitne RPG w historii zespołu i będzie siódmą częścią serii zapoczątkowanej w 2002 roku.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie serią, studio Larian ogłosiło, że bezpłatna cyfrowa aktualizacja Divinity: Original Sin 2 jest już dostępna dla posiadaczy gry na Switchu 2, PS5 oraz Xbox Series X/S. Po aktualizacji tytuł działa natywnie na konsolach obecnej generacji. Choć studio nie podało pełnej listy zmian technicznych, gracze mogą spodziewać się między innymi płynności na poziomie 60 klatek na sekundę. Gra jest obecnie przeceniona na wszystkich trzech platformach, a największą obniżkę oferuje wersja na PS5. Aby skorzystać z darmowego upgrade’u, należy posiadać grę najlepiej w wersji cyfrowej. Aktualizacja nie jest remakiem ani remasterem, a jedynie ulepszeniem technicznym. Niestety gracze posiadający wersje płytowe na PS4 lub Xbox One nie będą mogli odebrać darmowego upgrade’u na konsolach bez napędu, ponieważ do weryfikacji własności wymagany jest fizyczny nośnik.

Divinity: Original Sin 2 zadebiutowało w 2017 roku jako projekt sfinansowany przez fanów na Kickstarterze i bardzo szybko zdobył uznanie krytyków oraz graczy. Chwalono przede wszystkim rozbudowaną narrację, ogromną elastyczność rozgrywki oraz możliwość kształtowania fabuły poprzez decyzje gracza. Na portalu OpenCritic gra może pochwalić się średnią ocen krytyków na poziomie 93 oraz oceną graczy wynoszącą 90. Na Steamie tytuł posiada status “Przytłaczająco pozytywny”, oparty na ponad 170 tysiącach recenzji użytkowników. Gra oferuje wybór pięciu ras i sześciu gotowych bohaterów, a także możliwość stworzenia własnej postaci. Akcję osadzono w świecie Rivellon, który można przemierzać samotnie lub w trybie kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami. Celem jest powstrzymanie Pustki i osiągnięcie boskości. Choć znajomość poprzednich części serii ułatwia zrozumienie uniwersum, Divinity: Original Sin 2 pozostaje w pełni przystępne również dla nowych graczy. Przejście gry zajmuje od 60 do nawet 200 godzin, co czyni ją idealną propozycją dla tych, którzy chcą przygotować się na premierę nadchodzącego Divinity.