Czym jest Divinity od Larian Studios? Poznaliśmy nowe szczegóły

Tajemniczy zwiastun nie zdradził wiele, ale twórcy Baldur’s Gate 3 szykują kolejne mroczne RPG.

Larian Studios oficjalnie zapowiedziało nową grę zatytułowaną Divinity, osadzoną w znanym fanom uniwersum Rivellon. Produkcja została przedstawiona podczas The Game Awards i już na etapie ogłoszenia określana jest przez studio jako najbardziej ambitny projekt w jej historii. Na ten moment twórcy nie ujawnili platform docelowych ani daty premiery. Divinity – nowe szczegóły kolejnej gry Larian Studios Nowe Divinity ma być pełnoprawnym RPG, który nie wymaga znajomości wcześniejszych gier Larian Studios, choć gracze pamiętający Divinity: Original Sin oraz Divinity: Original Sin 2 mają dostrzec więcej powiązań fabularnych i kontekstowych. Studio zapowiada tytuł o znacznie większej skali, głębi i rozmachu niż dotychczasowe produkcje, w tym Baldur’s Gate 3.

W opublikowanym zwiastunie nie pokazano rozgrywki, ale zaprezentowano mroczniejszy ton świata. Trailer skupia się na brutalnym rytuale, który prowadzi do uwolnienia nieznanej, przerażającej siły. Całość sugeruje bardziej ponurą i bezkompromisową wizję Rivellon, niż ta, do której Larian przyzwyczaiło graczy w poprzednich latach. Twórcy podkreślają, że Divinity ma być nowym otwarciem dla serii, a jednocześnie naturalnym rozwinięciem doświadczeń zdobytych przy wcześniejszych projektach: Mimo naszej długiej historii z tym uniwersum, jest to pierwsza gra zatytułowana po prostu Divinity. Jesteśmy gotowi zebrać wszystko, co zrobiliśmy wcześniej, w jednym miejscu. To początek czegoś o większym rozmachu, głębi i intymności niż cokolwiek, co stworzyliśmy do tej pory. Od dawna zmierzaliśmy do tego momentu. To Divinity, które zawsze chcieliśmy zrobić, i jestem przekonany, że będziecie się przy nim świetnie bawić.”

Jak zaznacza Larian Studios, nowa odsłona nie jest prostą kontynuacją ani klasycznym rebootem. To raczej próba uporządkowania i ponownego zdefiniowania świata Rivellon, bez konieczności narzucania graczom skomplikowanej znajomości wcześniejszego lore. Do zapowiedzi odniósł się także sam Swen Vincke w mediach społecznościowych, podkreślając emocje towarzyszące ogłoszeniu projektu: Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był tak zdenerwowany przed zapowiedzią jak teraz, ale stało się. To nasze największe i najbardziej ambitne RPG w historii i nie możemy się doczekać, aż pokażemy wam więcej. Wczytywanie ramki mediów. W tej chwili nie wiadomo, czy Divinity trafi do wczesnego dostępu, ani kiedy gracze zobaczą pierwsze materiały z rozgrywki. Jedno jest jednak pewne i po sukcesie Baldur’s Gate 3 Larian Studios nie zamierza zwalniać tempa i ponownie celuje w absolutną czołówkę gatunku RPG.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.