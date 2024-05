Larian Studios oficjalnie z biurem w Warszawie. Ruszyła rekrutacja do nowego zespołu

Zgodnie z przekazanymi w ostatnim komunikacie prasowym informacjami, Larian Studios oficjalnie otwiera biuro w Warszawie. Polski oddział dołączy do globalnego zespołu studiów w Quebecu, Dublinie, Guildford, Barcelonie, Gandawie oraz Kuala Lumpur. Na czele Larian Studios Warsaw stanie Ula Jach.

Zeszłoroczna wizyta na Game Industry Conference w Poznaniu potwierdziła to, o czym myślałem od dłuższego czasu – jest tu bardzo dużo talentów i wielu deweloperów, którzy myślą jak my. Co więcej, wielu z nich chce pracować właśnie nad grami RPG, więc to idealne połączenie. Nasz plan dotyczący polskiego studia jest bardzo prosty – zbudować zespół, który będzie mógł pracować nad naszymi dwoma nowymi i bardzo ambitnymi grami RPG, jednocześnie ciesząc się z owoców swojej pracy. Jesteśmy firmą, w której inicjatywa płynie od dołu, więc nie mogę się doczekać, co nowego przyniosą nam pracownicy warszawskiego studia. Myślę, że będzie to działać naprawdę dobrze. – Swen Vincke, CEO Larian Studios.