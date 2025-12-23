Zaloguj się lub Zarejestruj

Larian mówi wprost o „przestarzałych” częściach Divinity. Te gry mają już swoje lata

Patrycja Pietrowska
2025/12/23 17:30
Powrót do korzeni serii Divinity może okazać się bolesnym doświadczeniem.

Podczas gali The Game Awards studio Larian zapowiedziało grę zatytułowaną Divinity. Ma to być najbardziej ambitne przedsięwzięcie w historii firmy. Wielu nowych fanów zaczęło przez to rozważać nadrobienie zaległości w uniwersum. Jednak Swen Vincke radzi zachować ostrożność przy sięganiu po dawne klasyki, które obecnie mogą wydawać się mało przystępne dla współczesnego odbiorcy.

Nowe Divinity nie wymaga znajomości klasyków. Twórca uspokaja nowych graczy

Jego zdaniem tytuły takie jak Divine Divinity z 2002 roku czy Beyond Divinity z 2004 roku są już mocno przestarzałe. Vincke sugeruje, by zamiast nich wybrać serię Original Sin, która stała się fundamentem pod późniejszy sukces studia. Nowa produkcja nawiąże wprawdzie do Ego Draconis czy The Dragon Knight Saga, lecz będą to głównie tła historyczne budujące klimat, a nie kluczowa wiedza niezbędna do zrozumienia fabuły.

Jeśli graliście w gry z serii Divinity: Original Sin, w tej odsłonie Divinity dostrzeżecie nawiązania do tamtych tytułów. Jeśli graliście w pierwsze Divinity, zobaczycie, że zostało ono właściwie zaznaczone w tej części. Ego Draconis – ta sama historia, podobnie jak The Dragon Knight Saga – wszystko to jest przywoływane, ale stanowi po prostu część historii wydarzeń w tym świecie i pomogło ukształtować go do obecnej formy.

Vincke wprost przyznaje w wywiadzie, że dla osób pragnących poznać całą historię uniwersum istnieją gry wydane przed serią Original Sin. Problem polega jednak na tym, że te produkcje są już bardzo przestarzałe i minęło od ich premiery całkiem sporo czasu. Pierwsza gra z serii, Divine Divinity, została wydana w 2002 roku, a Beyond Divinity w 2004 roku.

Jeśli naprawdę chcecie poznać wszystko, istnieją gry, które powstały jeszcze przed Original Sin. Są jednak już dziś nieco przestarzałe, bo mają swoje lata.

Jako pewną rekompensatę można jednak wspomnieć, że obie są dostępne za około 3,30 zł podczas zimowej wyprzedaży na platformie GOG. Divinity powstaje na PC oraz konsole PS5 i Xbox Series X/S. Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że gra została zapowiedziana podczas The Game Awards 2025.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/swen-vincke-warns-divinity-newcomers-that-they-probably-shouldnt-play-the-early-games-in-the-series-theyre-a-bit-outdated-by-now-which-is-putting-it-very-mildly/

