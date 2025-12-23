Larian mówi wprost o „przestarzałych” częściach Divinity. Te gry mają już swoje lata

Podczas gali The Game Awards studio Larian zapowiedziało grę zatytułowaną Divinity. Ma to być najbardziej ambitne przedsięwzięcie w historii firmy. Wielu nowych fanów zaczęło przez to rozważać nadrobienie zaległości w uniwersum. Jednak Swen Vincke radzi zachować ostrożność przy sięganiu po dawne klasyki, które obecnie mogą wydawać się mało przystępne dla współczesnego odbiorcy.

Nowe Divinity nie wymaga znajomości klasyków. Twórca uspokaja nowych graczy

Jego zdaniem tytuły takie jak Divine Divinity z 2002 roku czy Beyond Divinity z 2004 roku są już mocno przestarzałe. Vincke sugeruje, by zamiast nich wybrać serię Original Sin, która stała się fundamentem pod późniejszy sukces studia. Nowa produkcja nawiąże wprawdzie do Ego Draconis czy The Dragon Knight Saga, lecz będą to głównie tła historyczne budujące klimat, a nie kluczowa wiedza niezbędna do zrozumienia fabuły.