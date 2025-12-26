Nowa tablica strategiczna w Final Fantasy 14 służy graczom do wszystkiego… poza planowaniem strategii

Gracze jak zwykle są bardziej kreatywni niż twórcom może się wydawać. Tym razem wodze fantazji popuszczają w nowej tablicy strategicznej w Final Fantasy 14.

Aktualizacja 7.4 do Final Fantasy XIV została uznana za jedną z najlepszych w ostatnich latach. Wprowadziła nowe rajdy, wysoko oceniany fragment głównej linii fabularnej Dawntrail oraz liczne usprawnienia jakości życia, takie jak Quick Panel czy zniesienie ograniczeń glamourów. Jednym z mniej zauważanych dodatków na początku okazała się jednak tablica strategiczna, która teraz robi furorę. Tablica strategiczna w Final Fantasy 14 robi furorę Zanim tablica strategiczna została dodana do gry, gracze chcący podejmować się ekstremalnych starć w dniu premiery musieli przygotowywać plany poza grą lub korzystać z zewnętrznych źródeł, takich jak poradniki wideo na YouTube. Strategy Board umożliwia teraz tworzenie planów rajdowych bezpośrednio w grze, z wykorzystaniem szczegółowych i rozbudowanych znaczników, co dla wielu graczy okazało się ogromnym ułatwieniem.

Jak jednak łatwo się domyślić, udostępnienie graczom narzędzia o dużym stopniu personalizacji szybko doprowadziło do nieoczekiwanych efektów. Choć tablica faktycznie pomaga w przygotowaniach do trudnych walk, w praktyce jest masowo wykorzystywana do tworzenia szalonych rysunków, odtwarzania memów i innych żartobliwych pomysłów, z których część robi spore wrażenie. Jednym z przykładów, udostępnionym na Reddicie przez użytkownika Vanir2, była tablica strategiczna użyta podczas meczu Frontline jako zbiorowy “rickroll” dla całej drużyny. Z kolei użytkownik X, IGotLocked13 odtworzył popularnego mema ze “wskazującymi wojakami”, zachowując charakterystyczny styl oryginału. Jeszcze dalej poszedł użytkownik X, FF14_Wedding, który za pomocą Strategy Board odtworzył kilka klasycznych gier wideo. Na udostępnionych zrzutach ekranu można zobaczyć plansze przedstawiające Pac-Mana, Space Invaders, Tetrisa oraz Puyo-Puyo. Autor przyznał przy tym, że “używa tablicy strategicznej w niewłaściwy sposób, ale i tak było to całkiem zabawne”.

Najbardziej nietypowym zastosowaniem narzędzia jest jednak pomysł użytkownika X, Fisherfruity, który wykorzystał Strategy Board do rozegrania partii szachów. Różne znaczniki profesji pełnią rolę figur, jedna strona to postacie DPS, druga healerzy. Co więcej, system okazuje się zaskakująco funkcjonalny, ponieważ tablice można dowolnie edytować w trakcie rozgrywki. Do czasu ewentualnego dodania oficjalnej minigry szachowej w Final Fantasy XIV może to być najlepsze dostępne rozwiązanie. W końcu gra doczekała się już mahjonga, więc jak zauważają gracze, nigdy nie wiadomo. Zobaczcie kreatywność graczy: