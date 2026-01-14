Zaloguj się lub Zarejestruj

Larian obiecuje, że żadne genitalia w Divinity nie zostaną stworzone przez sztuczną inteligencję. „Zostaną wykonane ręcznie z miłością”

Radosław Krajewski
2026/01/14 11:20
I taką postawę się chwali.

Twórcy Baldur’s Gate 3 oraz nadchodzącego Divinity, które zostało zapowiedziane na ubiegłorocznym The Game Awards, musieli tłumaczyć się z deklaracji, że korzystają z generatywnej sztucznej inteligencji w produkcji swoich gier. Prezes Larian Studios, Swen Vincke jednoznacznie zapewnił, że to już przeszłość i deweloperzy nie będą wspomagać się AI, nawet na wczesnych pracach przy grą. Teraz studio poszło o krok dalej i jeden z twórców obiecał graczom, że dotyczyć będzie to nie tylko grafik koncepcyjnych, ale również modeli postaci, włączając w to genitalia.

Divinity
Divinity

W Divinity nawet genitalia będą tworzone ręcznie – zapewnia jeden z deweloperów Larian Studios

Od kilku miesięcy Larian Studios mierzy się z pytaniami o wykorzystanie narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji przy produkcji kolejnego dużego RPG. Studio początkowo przyznało, że AI pomagało przy koncepcjach graficznych oraz tekstach roboczych, jednak później Swen Vincke wyraźnie zaznaczył, że zespół zrezygnował z używania takich rozwiązań na etapie tworzenia grafik koncepcyjnych. Jednocześnie podkreślił, że technologia wciąż może służyć do przyspieszania testów i eksperymentów produkcyjnych.

Na tym tle doszło do krótkiej, lecz zaskakującej wymiany zdań na platformie X podczas sesji AMA na Reddicie organizowanej przez studio. Jeden z fanów zasugerował żartobliwie, że w nowej odsłonie Divinity genitalia jaszczurzych postaci mogłyby zostać stworzone przez sztuczną inteligencję. Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

W osobnym wpisie techniczny dyrektor animacji Ricardo Ayasta rozwiał wszelkie wątpliwości:

Mogę zagwarantować, że wszystkie genitalia w grze będą wykonane ręcznie z miłością.

Choć cała sytuacja ma wyraźnie humorystyczny charakter, wielu graczy odebrało ją jako kolejne potwierdzenie filozofii Larian Studios. Belgijskie studio od lat stawia na ręcznie projektowane detale, rozbudowane postacie i ogromną swobodę wyboru, co było jednym z fundamentów sukcesu Baldur’s Gate 3.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/larian-says-divinity-wont-have-ai-generated-penises-i-can-guarantee-that-all-the-genitals-in-the-game-be-manually-crafted-with-love/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:21

Taki humor to ja rozumiem :-)




