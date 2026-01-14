Larian obiecuje, że żadne genitalia w Divinity nie zostaną stworzone przez sztuczną inteligencję. „Zostaną wykonane ręcznie z miłością”

Twórcy Baldur’s Gate 3 oraz nadchodzącego Divinity, które zostało zapowiedziane na ubiegłorocznym The Game Awards, musieli tłumaczyć się z deklaracji, że korzystają z generatywnej sztucznej inteligencji w produkcji swoich gier. Prezes Larian Studios, Swen Vincke jednoznacznie zapewnił, że to już przeszłość i deweloperzy nie będą wspomagać się AI, nawet na wczesnych pracach przy grą. Teraz studio poszło o krok dalej i jeden z twórców obiecał graczom, że dotyczyć będzie to nie tylko grafik koncepcyjnych, ale również modeli postaci, włączając w to genitalia.

W Divinity nawet genitalia będą tworzone ręcznie – zapewnia jeden z deweloperów Larian Studios

Od kilku miesięcy Larian Studios mierzy się z pytaniami o wykorzystanie narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji przy produkcji kolejnego dużego RPG. Studio początkowo przyznało, że AI pomagało przy koncepcjach graficznych oraz tekstach roboczych, jednak później Swen Vincke wyraźnie zaznaczył, że zespół zrezygnował z używania takich rozwiązań na etapie tworzenia grafik koncepcyjnych. Jednocześnie podkreślił, że technologia wciąż może służyć do przyspieszania testów i eksperymentów produkcyjnych.