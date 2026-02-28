Dziwna chmura w zwiastunie Pokemon Winds and Waves rozgrzewa fanów. Czy to nowa mechanika rajdów lub jakaś legenda?

Czym jest dziwna chmura w nowym Pokemon Winds and Waves?

Pod koniec tygodnia oficjalnie zaprezentowano Pokemon Winds and Waves, a długi zwiastun pozwolił fanom dokładnie przyjrzeć się temu, które stworki powrócą, jakie postacie spotkamy oraz jakie lokacje przyjdzie nam eksplorować. W materiale zobaczyliśmy między innymi elementy rozgrywki podwodnej, tropikalne scenerie z wulkanami i dżunglami, a także trzy nowe Pokemony startowe, między którymi gracze będą musieli dokonać trudnego wyboru. To jednak nie wszystko. Fani zainteresowani dziwną chmurą w Pokemon Winds and Waves Jest jeden szczegół, który początkowo umknął wielu widzom, ale teraz stał się źródłem intensywnych spekulacji w społeczności. Chodzi o dziwną chmurę widoczną podczas ujęcia jednej z wysp. Ma ona kształt przypominający dużego węża. Wczytywanie ramki mediów.

Oczywiście pojedyncza, nietypowo uformowana chmura nie musi oznaczać żadnej tajemnicy. Zastanawiające jest jednak to, że znajduje się ona bardzo nisko nad ziemią. Co więcej, użytkownik X o nicku PuppiPoppi zauważył, że podobnie ukształtowana chmura pojawia się również na grafice widocznej na początku zwiastuna. W sieci pojawiło się kilka teorii. Jedna z nich zakłada, że to subtelna zapowiedź jednego z legendarnych Pokemonów z gry. Kształt chmury nie przypomina żadnego znanego dotąd stworka, a “smok z chmur” idealnie pasowałby do tytułu Pokemon Winds.

Druga teoria sugeruje, że chmury mogą symbolizować nową mechanikę rajdów. Według tej koncepcji sylwetka Pokemona miałaby pojawiać się nad danym obszarem w formie chmury, zapowiadając specjalne wydarzenie. Co ciekawe, chmura widoczna na grafice promocyjnej bardziej przypomina Gyaradosa, co dodatkowo podsyca spekulacje. Ta hipoteza znajduje pewne wsparcie w dużym wycieku informacji z Game Freak sprzed jakiegoś czasu, choć nie wyjaśnia to różnicy w kształcie chmury widocznej bezpośrednio w zwiastunie. Niewykluczone więc, że mamy do czynienia z zupełnie nowym Pokemonem albo faktycznie z legendarną istotą, jak podejrzewają fani. Na bardziej konkretne informacje przyjdzie nam prawdopodobnie jeszcze długo poczekać. Pokemon Winds and Waves ma zadebiutować dopiero w 2027 roku. Do tego czasu gracze będą mogli sięgnąć po nadchodzące spin-offy, takie jak Pokemon Champions, skierowane do fanów rywalizacji, czy spokojniejsze Pokopia. W przyszłym miesiącu w usłudze Nintendo Switch Online pojawi się także Pokemon XD: Gale of Darkness.