Larian nie popełni przy Divinity tego samego błędu co przy Baldur’s Gate 3. Szef studia uspokaja i zapewnia graczy, że to już przeszłość

Firma rezygnuje z kontrowersyjnych rozwiązań.

Larian Studios próbuje odciąć się od kontrowersji, które narosłe wokół wykorzystania sztucznej inteligencji w swoich projektach, w tym w Baldur’s Gate 3. Po burzliwej dyskusji wywołanej wcześniejszymi wypowiedziami kierownictwa, deweloper oficjalnie zadeklarował, że w ich nowej grze zapowiedzianej podczas ubiegłorocznego The Game Awards, czyli Divinity, nie pojawi się żadna grafika koncepcyjna tworzona przez generatywne narzędzia AI. Jednocześnie firma nie zamyka się na eksperymenty z AI w innych obszarach produkcji. Divinity będzie wolne od AI – twierdzi szef Larian Studios Źródłem zamieszania były komentarze szefa studia Swen Vincke, który wcześniej przyznał, że zespół korzysta z narzędzi AI do szybkiego szkicowania pomysłów, przygotowywania prezentacji czy roboczych tekstów. Część społeczności odebrała to jako zapowiedź szerokiego użycia generowanej sztuki w przyszłych grach, w tym w kolejnej odsłonie Divinity.

Reakcja była na tyle intensywna, że Larian zapowiedziało sesję pytań i odpowiedzi na Reddicie, by doprecyzować swoje stanowisko. W trakcie tego spotkania padła jasna deklaracja dotycząca grafik koncepcyjnych. Na wstępie. W Divinity nie będzie żadnej grafiki generowanej przez AI. Wiemy, że pojawiło się wiele dyskusji na temat korzystania z narzędzi AI w eksploracji pomysłów koncepcyjnych. Już wcześniej mówiliśmy, że nie oznacza to, iż finalna grafika koncepcyjna powstaje przy użyciu AI, ale rozumiemy, że wywołało to niejasności. Vincke dodał, że aby nie pozostawić żadnego pola do interpretacji, studio zdecydowało się całkowicie zrezygnować z generatywnych narzędzi AI na etapie tworzenia concept artów. To jednak nie oznacza całkowitego pożegnania z AI. Larian wciąż bada możliwości wykorzystania takich technologii do usprawniania procesu produkcyjnego, zwłaszcza tam, gdzie liczy się szybkie testowanie rozwiązań i większa liczba iteracji rozgrywki. Stale staramy się poprawiać tempo, w jakim możemy testować nowe pomysły. Im więcej iteracji jesteśmy w stanie wykonać, tym lepsza jest zazwyczaj sama rozgrywka. Uważamy, że generatywna AI może w tym pomóc, dlatego testujemy różne rozwiązania w poszczególnych działach.

Najwięcej obaw wśród graczy dotyczyło tego, czy elementy generowane przez AI mogą trafić bezpośrednio do gotowych gier. W tej kwestii Larian również stara się uspokoić nastroje. Nie będziemy umieszczać w grze konkretnych zasobów, bez stuprocentowej pewności co do ich pochodzenia i zgody ich twórców Jeśli kiedykolwiek użyjemy modelu generatywnej AI do tworzenia zasobów w grze, będzie on trenowany wyłącznie na danych, które należą do nas. Deklaracje studia pokazują, że Larian próbuje znaleźć równowagę między nowymi technologiami a ochroną pracy artystów. Przynajmniej w przypadku Divinity gracze mogą być spokojni o to, że wizualna strona gry pozostanie w rękach ludzi, a nie algorytmów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.