Użytkownicy odwracają się od ChatGPT. Powód jest zaskakujący

Rynek sztucznej inteligencji przechodzi właśnie potężne trzęsienie ziemi, a powodem nie są nowe funkcje, lecz wielka polityka. Decyzja OpenAI o uległości wobec Pentagonu wywołała masowy odpływ użytkowników, na czym wyrósł nowy lider zestawień – Claude od firmy Anthropic.
OpenAI ma powody do zmartwień
Aplikacja Claude stała się najchętniej pobieranym programem w amerykańskim App Store, detronizując dotychczasowych liderów. Nagły wzrost popularności to bezpośredni efekt kontrowersji wokół ChatGPT-5.2. Sam Altman potwierdził, że OpenAI zgodziło się na usunięcie barier bezpieczeństwa w swoim modelu na specjalne życzenie Pentagonu, co wielu użytkowników odebrało jako „sprzedanie duszy”.
Reakcja społeczności i sektora biznesowego jest bezlitosna. Internauci oraz szefowie działów IT masowo rezygnują z subskrypcji OpenAI, argumentując to obawami o prywatność danych. OpenAI, które niegdyś mówiło o „misji dla ludzkości”, jest teraz oskarżane o bezczelność i uleganie żądaniom rządu. Firmy obawiają się, że dane przekazywane modelowi uległemu wobec Pentagonu nie będą należycie chronione przed zewnętrznymi podmiotami. Na rynku pojawiła się alternatywa w postaci firmy Anthropic, która odmówiła zdjęcia zabezpieczeń, stała się dla wielu gwarantem większej etyki i ostrożniejszego zarządzania informacjami.
Choć wizerunkowo Anthropic wygrywa, sytuacja nie jest czarno-biała. Z raportów m.in. The Wall Street Journal (zebranych przez Gizmodo) wynika, że Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) nadal korzysta z Claude’a do analiz wywiadowczych i symulacji bitewnych. Sekretarz Departamentu Wojny, Pete Hegseth, poinformował, że współpraca z Anthropic potrwa jeszcze maksymalnie pół roku, co ma pozwolić armii na „płynne przejście na lepsze i bardziej patriotyczne rozwiązanie” – sugerując, że Pentagon docelowo postawi na pełną współpracę z uległym OpenAI.