Użytkownicy odwracają się od ChatGPT. Powód jest zaskakujący

Rynek sztucznej inteligencji przechodzi właśnie potężne trzęsienie ziemi, a powodem nie są nowe funkcje, lecz wielka polityka. Decyzja OpenAI o uległości wobec Pentagonu wywołała masowy odpływ użytkowników, na czym wyrósł nowy lider zestawień – Claude od firmy Anthropic.

OpenAI ma powody do zmartwień

Aplikacja Claude stała się najchętniej pobieranym programem w amerykańskim App Store, detronizując dotychczasowych liderów. Nagły wzrost popularności to bezpośredni efekt kontrowersji wokół ChatGPT-5.2. Sam Altman potwierdził, że OpenAI zgodziło się na usunięcie barier bezpieczeństwa w swoim modelu na specjalne życzenie Pentagonu, co wielu użytkowników odebrało jako „sprzedanie duszy”.

