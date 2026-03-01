Warhammer 40,000: Dark Heresy z prezentacją rozgrywki. Zapowiedziano nowy dodatek do Rogue Trader

Owlcat Games rozpieszcza graczy nowościami.

Owlcat Games wykorzystało wydarzenie IGN Fan Fest, by zaprezentować nowe materiały z dwóch projektów osadzonych w uniwersum Warhammera 40,000. Gracze otrzymali zapowiedź trzeciego dodatku do Rogue Trader oraz pierwszy szerszy pokaz systemu walki w nadchodzącym Warhammer 40,000: Dark Heresy. Warhammer 40,000: Dark Heresy – nowy zwiastun prezentuje system walki Nadchodzące rozszerzenie do Rogue Trader zatytułowane The Infinite Museion i koncentruje się na jednej z najbardziej charakterystycznych postaci wśród Nekronów. Mowa o Trazynie Nieskończonym, ekscentrycznym władcy, który od tysięcy lat gromadzi rzadkie artefakty oraz unikatowe okazy z całej galaktyki.

Nowa fabuła ma wciągnąć graczy w intrygę związaną z dynastią von Valancius. Trazyn kieruje swoje zainteresowanie właśnie na ród Rogue Tradera, co otwiera drogę do zupełnie nowej linii zadań i lokacji inspirowanych estetyką oraz technologią Nekronów. Twórcy zapowiadają świeże wątki fabularne, dodatkowe elementy lore oraz unikalne przedmioty, które rozszerzą podstawową kampanię. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych rozszerzeń, The Infinite Museion ma zostać wplecione bezpośrednio w główną strukturę gry. Oznacza to, że nowa zawartość nie będzie odrębną historią, lecz naturalnym rozwinięciem dotychczasowej przygody. W trakcie eksploracji miejsc wypełnionych artefaktami gracze skorzystają z wyjątkowych implantów, a sam Trazyn ma aktywnie wpływać na bieg wydarzeń, realizując własne, nie do końca jasne cele. Studio zapowiada także nowego towarzysza powiązanego z DLC, którego szczegóły zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Drugim filarem prezentacji był pokaz walki z Warhammer 40,000: Dark Heresy. Produkcja rozwija fundamenty znane z Rogue Trader, lecz stawia większy nacisk na taktyczną kontrolę starć.

GramTV przedstawia:

Podczas pojedynków gracze będą mogli celować w konkretne słabe punkty przeciwników zarówno w walce wręcz, jak i przy użyciu broni dystansowej. System pozwoli na uszkadzanie wybranych części ciała, co przełoży się na ograniczenie możliwości wroga lub maksymalizację zadawanych obrażeń. To rozwiązanie ma zwiększyć znaczenie planowania każdego ruchu oraz doboru odpowiednich umiejętności. Nowością jest również mechanika presji morale. Odpowiednio poprowadzona ofensywa może doprowadzić do załamania całej grupy przeciwników, co umożliwi przedwczesne zakończenie starcia. Takie podejście dobrze wpisuje się w tematykę Inkwizycji, wokół której zbudowana jest fabuła Dark Heresy. Gracze wcielą się w agentów powołanych do bezwzględnego tłumienia herezji, zarówno siłą fizyczną, jak i psychologiczną dominacją na polu bitwy. Warhammer 40,000: Rogue Trader jest obecnie dostępne na PC, a także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Dwa pierwsze dodatki trafiły już na większość platform, z wyjątkiem Nintendo Switch 2. Warhammer 40,000: Dark Heresy zmierza na komputery osobiste oraz na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.