Baldur’s Gate 3 jako stara kreskówka. Fanowski projekt zachwyci wielbicieli produkcji Larian Studios

Baldur’s Gate 3 to bez wątpienia jedna z najważniejszych gier ostatnich lat. Produkcja Larian Studios przywróciła wielu graczom miłość do klasycznych papierowych RPG, przywołując wspomnienia dawnych przygód, barwnych bohaterów i fantastycznych światów. Nic więc dziwnego, że uniwersum gry wciąż inspiruje fanów do tworzenia własnych interpretacji. Jedna z nich przenosi uwielbiane postacie wprost do estetyki kreskówek z lat osiemdziesiątych.

Baldur’s Gate 3 jako kreskówka w stylu Hanna-Barbera

Autorem projektu jest Spencer Grant, brytyjski artysta zajmujący się zawodowo szeroko pojętą sztuką wizualną, w tym materiałami promocyjnymi dla branży gier. W wolnym czasie postanowił stworzyć wyjątkową animację pokazującą, jak drużyna z Baldur’s Gate 3 mogłaby wyglądać, gdyby powstała cztery dekady temu jako poranny serial animowany.