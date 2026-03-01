Zaloguj się lub Zarejestruj

Baldur’s Gate 3 jako stara kreskówka. Fanowski projekt zachwyci wielbicieli produkcji Larian Studios

Radosław Krajewski
2026/03/01 07:30
0
0

Aż szkoda, że powstał tylko jeden odcinek.

Baldur’s Gate 3 to bez wątpienia jedna z najważniejszych gier ostatnich lat. Produkcja Larian Studios przywróciła wielu graczom miłość do klasycznych papierowych RPG, przywołując wspomnienia dawnych przygód, barwnych bohaterów i fantastycznych światów. Nic więc dziwnego, że uniwersum gry wciąż inspiruje fanów do tworzenia własnych interpretacji. Jedna z nich przenosi uwielbiane postacie wprost do estetyki kreskówek z lat osiemdziesiątych.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 jako kreskówka w stylu Hanna-Barbera

Autorem projektu jest Spencer Grant, brytyjski artysta zajmujący się zawodowo szeroko pojętą sztuką wizualną, w tym materiałami promocyjnymi dla branży gier. W wolnym czasie postanowił stworzyć wyjątkową animację pokazującą, jak drużyna z Baldur’s Gate 3 mogłaby wyglądać, gdyby powstała cztery dekady temu jako poranny serial animowany.

Twórca nie ograniczył się do prostych przeróbek. Całość została przygotowana ręcznie, klatka po klatce, z rysowanymi elementami oraz techniką compositingu. Grant samodzielnie zaprojektował twarze bohaterów oraz ich stroje, dopasowując je do charakterystycznej stylistyki dawnych kreskówek. Efekt końcowy rzeczywiście przypomina produkcje, które wielu widzów pamięta z dzieciństwa.

Oto zgrabna, niewielka animacja 3D, którą stworzyłem jako projekt osobisty! To był świetny proces, który dał mi mnóstwo frajdy. Wymagał wielu ręcznie rysowanych elementów oraz compositingu, co – jak sądzę – jest niezbędne za każdym razem, gdy chcesz sprawić, by 3D wyglądało jak nie-3D, ale przy okazji bardzo dużo się nauczyłem. Szczególnie o tym, jak działała dawna animacja i produkcja zabawek oraz w jaki sposób fizyczne nośniki ulegają degradacji wraz z upływem czasu – przedstawił twórca we wpisie na Reddicie.

GramTV przedstawia:

Główną inspiracją były klasyczne animacje studia Hanna-Barbera, znanego z takich tytułów jak Scooby-Doo, Flintstonowie czy Jetsonowie. W animacji pojawia się nawet charakterystyczny śmiech z taśmy, kojarzony zarówno z dawnymi kreskówkami, jak i sitcomami, co dodatkowo potęguje nostalgiczny klimat.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

