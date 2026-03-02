Kingdom Come: Deliverance 2 doczeka się multiplayera. Henrykowie połączą siły

Postępy w pracach wyglądają obiecująco.

Fani czeskiego średniowiecza mają powód do ekscytacji. Choć Kingdom Come: Deliverance 2 to z założenia przygoda dla jednego gracza, ambitna grupa moderów zamierza to zmienić. Prace nad wprowadzeniem trybu wieloosobowego ruszyły z kopyta, a pierwsze efekty są zaskakująco obiecujące. Kingdom Come: Deliverance 2 otrzyma nowy wariant rozgrywki dzięki moderom Projekt, za którym stoi polski moder “Michal”, w ciągu zaledwie tygodnia ewoluował z prostego dowodu koncepcji w grywalną, choć wczesną wersję testową. Deweloper-amator zyskał wsparcie doświadczonych programistów, a postępy prac można śledzić na dedykowanym kanale Discord oraz platformie GitHub.

Ambicje zespołu wykraczają daleko poza proste bieganie po mapie w kilka osób. W planach projektu znalazły się m.in. pojedynki PvP w postaci pojedynków na miecze z prawdziwymi graczami, co przy zaawansowanym systemie fechtunku z KCD 2 może przypominać starcia z takich gier jak Chivalry, a także możliwość wspólnej gry w karczmach z przyjaciółmi. Współpracownicy Michala, m.in. BIGBOSS243, przyznają, że ich celem jest stworzenie infrastruktury pod serwery RP w stylu GTA 5, gdzie gracze będą mogli wcielać się w unikalne role w średniowiecznym świecie.

W najnowszej wersji udało się zamienić statyczne modele postaci na grywalne NPC, które mogą nosić pancerze, używać broni i poruszać się ze znacznie płynniejszymi animacjami. Co ciekawe, Michal przyznaje, że nie miał wcześniej dużego doświadczenia w modowaniu, ale profesjonalizm osób, które dołączyły do projektu, pozwala wierzyć w sukces tego przedsięwzięcia. Twórcy z Warhorse Studios od początku deklarowali, że skupiają się na dostarczeniu jak najlepszego doświadczenia dla pojedynczego gracza. Moderzy biorą jednak sprawy w swoje ręce, a tempo ich prac sugeruje, że wspólne zwiedzanie Kutnej Hory może stać się możliwe szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. Projekt jest w pełni otwarty, a każdy chętny może pobrać obecny build i pomóc w testowaniu synchronizacji między graczami. Niestety, na ten moment nie wiadomo, jak na tę inicjatywę zareagują sami twórcy gry, ale biorąc pod uwagę ich pozytywny stosunek do modów w pierwszej części, przyszłość trybu online wygląda obiecująco.