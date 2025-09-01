Kultowa postać z Legend Gwiezdnych wojen pojawi się w nowym filmie? Fani mają szokującą teorię

Wielu fanów Star Wars czekało na pojawienie się tej postaci na ekranie.

Po sześciu latach przerwy od kinowych premier Lucasfilm wreszcie powraca na duży ekran. Po Skywalker. Odrodzenie studio skupiło się głównie na serialach Disney+, takich jak The Mandalorian czy Ahsoka, a wiele zapowiedzianych filmowych projektów zostało anulowanych. Teraz jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. Jeszcze w przyszłym roku do kin trafi The Mandalorian and Grogu, a w 2027 roku zadebiutuje kolejna duża produkcja zatytułowana Star Wars: Starfighter, która niedawno doczekała się pierwszego oficjalnego zdjęcia. Star Wars: Starfighter – fani uważają, że Amy Adams gra Marę Jadę Film reżyseruje Shawn Levy, a w roli głównej zobaczymy Ryana Goslinga. Do aktora niedawno dołączyli Aaron Pierre i Matt Smith, a największe zaskoczenie stanowi angaż Amy Adams. Sześciokrotna nominowana do Oscara aktorka rzadko łączona była dotąd z franczyzą spod znaku Gwiezdnych wojen, dlatego jej udział wywołał prawdziwą falę spekulacji.

Według doniesień Adams wcieli się w matkę postaci granej przez Flyna Graya, którą Gosling będzie musiał chronić przed nowymi przeciwnikami galaktyki. Złoczyńców ma zagrać między innymi Matt Smith, a także Mia Goth. Samo ogłoszenie tej roli wystarczyło, by wśród fanów odżyła stara teoria dotycząca potencjalnego powrotu jednej z najbardziej legendarnych postaci Expanded Universe. Mowa oczywiście o Marze Jade. Dla nieznających tej części historii Gwiezdnych wojen warto przypomnieć, że była ona tajnym agentem Palpatine’a znanym jako Ręka Imperatora. Jej początkowa misja polegała na zabiciu Luke’a Skywalkera, jednak z czasem przeszła przemianę i stanęła po stronie dobra. W późniejszych latach wzięła ślub z Lukiem i została Mistrzynią Jedi Nowego Zakonu Jedi. Od momentu przejęcia marki przez Disneya fani wielokrotnie zastanawiali się, czy ta postać może powrócić do kanonu. W lutym bieżącego roku pojawiły się nawet doniesienia, że Lucasfilm szykuje osobny serial dla tej postaci.

GramTV przedstawia:

Problemem pozostaje jednak obecna chronologia. W trylogii sequeli Luke nigdy nie wspominał o Marze. Serialowe produkcje osadzone po Powrocie Jedi również nie wprowadziły takiej bohaterki. Z tego względu wiele osób uważa, że obsadzenie Adams to raczej nowa rola stworzona specjalnie dla Starfightera, choć nie można wykluczyć luźnej inspiracji postacią z Legend. Lucasfilm wielokrotnie sięgało po elementy dawnego Expanded Universe, nadając im nowe znaczenie. Przykłady można znaleźć choćby w serialach animowanych czy w The Mandalorian, gdzie wykorzystano termin Ręka Imperatora, choć w innym kontekście. Nic więc dziwnego, że część fanów dopuszcza możliwość, iż Adams zagra właśnie Marę Jade w odmienionej wersji. Z drugiej strony wprowadzenie jej jako żony Luke’a byłoby niezwykle trudne fabularnie, zwłaszcza w świecie po wydarzeniach Sagi Skywalkerów. Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Mara, bądź postać inspirowana nią, ukrywa się po upadku Imperium i próbuje zacząć nowe życie. Tajemnicza przeszłość mogłaby tłumaczyć, dlaczego jej dziecko staje się celem wrogów, a Adams zyskałaby okazję do zagrania roli o dużej głębi emocjonalnej. Przypomnijmy, że premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.