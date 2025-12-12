Zaloguj się lub Zarejestruj

Końcówka 2025, a film Disneya w kilka tygodni wskoczył do pierwszej piątki światowych hitów box office

Jakub Piwoński
2025/12/12 18:30
0
0

Zwierzogród 2 przebił wynik Miecrafta, stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów roku na rynku globalnym.

Zwierzogród 2 nie zwalnia tempa i spełnia przewidywania analizatorów box office. Film miał premierę dopiero 26 listopada, a już dziś przebija granicę miliarda dolarów wpływów. Zajęło mu to zaledwie kilka tygodni, dzięki czemu animacja przeskoczyła w globalnym zestawieniu m.in. hit Warner Bros. – Minecraft.

Zwierzogród 2 ze spektakularnym sukcesem kasowym

To kolejny potężny sukces Disneya. Po triumfie Lilo i Stitch (1,03 mld dolarów), studio może pochwalić się dwoma filmami w pierwszej piątce najlepiej zarabiających produkcji 2025 roku na świecie. Co ciekawe, na szczycie nadal niepodzielnie króluje chiński gigant – Ne Zha 2, który pozostaje numerem jeden globalnego box office. Pierwszą piątkę zamyka natomiast widowisko Universala – Jurassic World: Odrodzenie.

GramTV przedstawia:

Największym zaskoczeniem pozostaje jednak struktura zarobków Zwierzogrodu 2. W USA film zdobył 236 mln dolarów, co wcale nie czyni go krajowym rekordzistą (pod tym względem lepszy był od niego nawet sequel Wicked). Prawdziwą kopalnię złota okazały się Chiny, gdzie animacja zbliża się do 500 mln dolarów. To wynik wręcz niespotykany, biorąc pod uwagę, że od 2020 roku tamtejszy rynek mocno ogranicza hollywoodzkie premiery. Dla porównania – największy tegoroczny sukces w Chinach spoza Disneya, Jurassic World: Odrodzenie, zarobił tam 79 mln.

Skala popularności Zwierzogrodu 2 w Azji jest tak duża, że ewentualna trzecia część może dostać zielone światło głównie dzięki chińskiemu box office. Disney w 2025 roku znów rozdaje karty. Tymczasem potwierdzeniem popularności filmu na tym rynku niech będzie ciekawostka, że w japońskim dubbingu do filmu wziął udział sam Hideo Kojima.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/11/zootopia-2-hits-1-billion-worldwide-mark

Popkultura
Disney
Zwierzogród
Zootopia
Zwierzogród 2
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


