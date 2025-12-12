Końcówka 2025, a film Disneya w kilka tygodni wskoczył do pierwszej piątki światowych hitów box office

Zwierzogród 2 przebił wynik Miecrafta, stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów roku na rynku globalnym.

Zwierzogród 2 nie zwalnia tempa i spełnia przewidywania analizatorów box office. Film miał premierę dopiero 26 listopada, a już dziś przebija granicę miliarda dolarów wpływów. Zajęło mu to zaledwie kilka tygodni, dzięki czemu animacja przeskoczyła w globalnym zestawieniu m.in. hit Warner Bros. – Minecraft.

Zwierzogród 2 ze spektakularnym sukcesem kasowym

To kolejny potężny sukces Disneya. Po triumfie Lilo i Stitch (1,03 mld dolarów), studio może pochwalić się dwoma filmami w pierwszej piątce najlepiej zarabiających produkcji 2025 roku na świecie. Co ciekawe, na szczycie nadal niepodzielnie króluje chiński gigant – Ne Zha 2, który pozostaje numerem jeden globalnego box office. Pierwszą piątkę zamyka natomiast widowisko Universala – Jurassic World: Odrodzenie.