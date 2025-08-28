Nowe Gwiezdne wojny w pierwszym promocyjnym zdjęciu. Wielkie gwiazdy dołączyły do obsady

Rozpoczęła się produkcja kolejnej filmowej odsłony Gwiezdnych wojen.
Lucasfilm oficjalnie rozpoczęło zdjęcia do nowego filmu Star Wars: Starfighter, którego reżyserem jest Shawn Levy. Produkcja wystartowała w Wielkiej Brytanii, a przy okazji ogłoszono pełną obsadę nadchodzącej superprodukcji. Do wcześniej potwierdzonego Ryana Goslinga dołączają Flynn Gray, Matt Smith, który ma wcielić się w głównego złoczyńcę, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Udostępniono również pierwsze zdjęcie z planu, które zobaczycie poniżej.
Star Wars: Starfighter – pierwsze zdjęcie z planu i nowi aktorzy w obsadzie
Film będzie zupełnie nową, samodzielną historią osadzoną w okresie, którego dotąd nie eksplorowano w uniwersum Star Wars. Starfighter nie będzie więc powiązany z tzw. Sagą Skywalkerów, lecz pozostanie w ramach osi czasu znanej fanom. Akcja filmu rozgrywa się około pięciu lat po wydarzeniach z Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.
Reżyser Shawn Levy nie kryje emocji związanych z rozpoczęciem pracy nad projektem:
Czuję głębokie podekscytowanie i zaszczyt, że możemy rozpocząć produkcję Star Wars: Starfighter. Od dnia, w którym Kathy Kennedy zadzwoniła do mnie z zaproszeniem do stworzenia oryginalnej przygody w tej niezwykłej galaktyce, to doświadczenie było spełnieniem marzeń, zarówno twórczo, jak i osobiście.
Star Wars ukształtowało moje poczucie tego, czym może być opowieść, jak postacie i filmowe momenty mogą żyć w nas na zawsze. Dołączenie do tego świata opowieści z tak genialnymi współpracownikami na ekranie i poza nim to największe przeżycie w mojej karierze – dodał Levy.
GramTV przedstawia:
Największym odkryciem obsadowym wydaje się być młody Flynn Gray, który otrzymał przełomową szansę zagrania u boku Ryana Goslinga. Według doniesień fabuła skupia się na postaci granej przez Goslinga, która wyrusza w kosmiczną podróż, by chronić młodego bohatera przed złoczyńcami. Gray znany jest z epizodycznych ról w serialu Wednesday oraz irlandzkim kryminale Borderline.
Amy Adams, która ponownie pracuje z Levym po wspólnej przygodzie w filmie Noc w muzeum 2, ma zagrać matkę młodego bohatera. Lucasfilm nie zdradza jednak szczegółów dotyczących postaci ani pełnej fabuły.
Za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper. Producentami filmu są Shawn Levy i Kathleen Kennedy, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen i Josh McLaglen.
Przypomnijmy, że premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.
