Nowe Gwiezdne wojny w pierwszym promocyjnym zdjęciu. Wielkie gwiazdy dołączyły do obsady

Lucasfilm oficjalnie rozpoczęło zdjęcia do nowego filmu Star Wars: Starfighter, którego reżyserem jest Shawn Levy. Produkcja wystartowała w Wielkiej Brytanii, a przy okazji ogłoszono pełną obsadę nadchodzącej superprodukcji. Do wcześniej potwierdzonego Ryana Goslinga dołączają Flynn Gray, Matt Smith, który ma wcielić się w głównego złoczyńcę, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Udostępniono również pierwsze zdjęcie z planu, które zobaczycie poniżej.

Star Wars: Starfighter – pierwsze zdjęcie z planu i nowi aktorzy w obsadzie

Film będzie zupełnie nową, samodzielną historią osadzoną w okresie, którego dotąd nie eksplorowano w uniwersum Star Wars. Starfighter nie będzie więc powiązany z tzw. Sagą Skywalkerów, lecz pozostanie w ramach osi czasu znanej fanom. Akcja filmu rozgrywa się około pięciu lat po wydarzeniach z Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.