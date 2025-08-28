Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Gwiezdne wojny w pierwszym promocyjnym zdjęciu. Wielkie gwiazdy dołączyły do obsady

Radosław Krajewski
2025/08/28 19:45
0
0

Rozpoczęła się produkcja kolejnej filmowej odsłony Gwiezdnych wojen.

Lucasfilm oficjalnie rozpoczęło zdjęcia do nowego filmu Star Wars: Starfighter, którego reżyserem jest Shawn Levy. Produkcja wystartowała w Wielkiej Brytanii, a przy okazji ogłoszono pełną obsadę nadchodzącej superprodukcji. Do wcześniej potwierdzonego Ryana Goslinga dołączają Flynn Gray, Matt Smith, który ma wcielić się w głównego złoczyńcę, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams. Udostępniono również pierwsze zdjęcie z planu, które zobaczycie poniżej.

Star Wars: Starfighter

Star Wars: Starfighter – pierwsze zdjęcie z planu i nowi aktorzy w obsadzie

Film będzie zupełnie nową, samodzielną historią osadzoną w okresie, którego dotąd nie eksplorowano w uniwersum Star Wars. Starfighter nie będzie więc powiązany z tzw. Sagą Skywalkerów, lecz pozostanie w ramach osi czasu znanej fanom. Akcja filmu rozgrywa się około pięciu lat po wydarzeniach z Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.

Reżyser Shawn Levy nie kryje emocji związanych z rozpoczęciem pracy nad projektem:

Czuję głębokie podekscytowanie i zaszczyt, że możemy rozpocząć produkcję Star Wars: Starfighter. Od dnia, w którym Kathy Kennedy zadzwoniła do mnie z zaproszeniem do stworzenia oryginalnej przygody w tej niezwykłej galaktyce, to doświadczenie było spełnieniem marzeń, zarówno twórczo, jak i osobiście.

Star Wars ukształtowało moje poczucie tego, czym może być opowieść, jak postacie i filmowe momenty mogą żyć w nas na zawsze. Dołączenie do tego świata opowieści z tak genialnymi współpracownikami na ekranie i poza nim to największe przeżycie w mojej karierze – dodał Levy.

GramTV przedstawia:

Największym odkryciem obsadowym wydaje się być młody Flynn Gray, który otrzymał przełomową szansę zagrania u boku Ryana Goslinga. Według doniesień fabuła skupia się na postaci granej przez Goslinga, która wyrusza w kosmiczną podróż, by chronić młodego bohatera przed złoczyńcami. Gray znany jest z epizodycznych ról w serialu Wednesday oraz irlandzkim kryminale Borderline.

Amy Adams, która ponownie pracuje z Levym po wspólnej przygodzie w filmie Noc w muzeum 2, ma zagrać matkę młodego bohatera. Lucasfilm nie zdradza jednak szczegółów dotyczących postaci ani pełnej fabuły.

Za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper. Producentami filmu są Shawn Levy i Kathleen Kennedy, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen i Josh McLaglen.

Przypomnijmy, że premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/star-wars-starfighter-amy-adams-aaron-pierre-join-cast-as-production-begins-1236355888/

Tagi:

Popkultura
film
Star Wars
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
zdjęcia
Shawn Levy
Star Wars: Starfighter
Ryan Gosling
Amy Adams
zdjęcia z planu
Aaron Pierre
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112