Lucasfilm sięga do Legend. Kultowa postać z Gwiezdnych wojen doczeka się serialu?

Chociaż większość historii Mary znanej z książek musiałaby zostać wyrzucona do kosza, tak jak wątek jej małżeństwa z Lukiem i doczekania się dziecka, to Lucasfilm ma mieć plan, aby wprowadzić tę postać do uniwersum. Mogłaby stać się więc kimś w rodzaju Inkwizytorów, którzy polowali na Jedi po Rozkazie 66.

Niektórzy fani wieżą, że Mara Jade zadebiutuje w drugim sezonie Ahsoki i po reakcjach widzów Lucasfilm podejmie decyzję, czy zrealizować cały serial właśnie o tej postaci. Więcej szczegółów możemy poznać już w kwietniu, kiedy to odbędzie się Star Wars Celebration w Japonii.