Zaginiony film science fiction w pierwszym zdjęciu. Produkcja wreszcie doczeka się swojej premiery

To głośna produkcja twórcy Wall-E, która przeleżała na półce przez kilka lat.
In the Blink of an Eye od Andrew Stantona, twórcy Wall-E oraz Gdzie jest Nemo? wreszcie doczeka się swojej premiery. Film został nakręcony już dwa lata temu, ale do tej pory Searchlight Pictures, wytwórnia należąca do Disneya, nie wyznaczyła daty premiery dla tego projektu. Teraz to się zmieniło i poinformowano, że film został oficjalnie włączony do programu przyszłorocznego festiwalu Sundance. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22 stycznia – 1 lutego przyszłego roku. Wraz z ogłoszeniem premiery pojawiło się również pierwsze zdjęcie In the Blink of an Eye.
In the Blink of an Eye – pierwsze zdjęcie i data premiery oczekiwanego filmu science fiction
Pierwszy kadr udostępniony przez Searchlight Pictures sugeruje produkcję nastawioną na kontemplację ludzkiego doświadczenia w duchu klasycznych dzieł kina. Twórca miał inspirować się filmami, które mocno wpłynęły na oblicze gatunku, takimi jak 2001: Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka, Interstellar oraz Christophera Nolana oraz Magnolia autorstwa Paula Thomasa Andersona. Wszystko wskazuje na to, że nowe dzieło Stantona również celuje w połączenie widowiskowej oprawy z filozoficznymi pytaniami o naturę człowieka.
Produkcja ma podejmować temat ludzkiej egzystencji w trzech różnych epokach. W jednej z nich obserwujemy rodzinę neandertalczyków walczących o przetrwanie po utracie swojego schronienia. W drugiej części opowieści śledzimy losy Claire, granej przez Rashidę Jones, ambitnej antropolożki analizującej szczątki praprzodków ludzi oraz jej relację z Gregiem, w którego wcielił się Daveed Diggs. Trzeci segment przenosi widzów dwa stulecia w przyszłość na pokład statku kosmicznego zmierzającego ku odległej planecie, gdzie postać odgrywana przez Kate McKinnon wraz z pokładową sztuczną inteligencją, staje naprzeciw tajemniczej choroby obniżającej wydajność systemu podtrzymywania życia.
Zgodnie z opisem przygotowanym na potrzeby festiwalu wszystkie trzy perspektywy mają stopniowo zbliżać się do siebie, aby stworzyć opowieść o miłości przemijaniu i potrzebie więzi niezależnej od czasu i środowiska w jakim funkcjonuje człowiek. Projekt przyciąga uwagę również obsadą, gdyż oprócz trojga głównych aktorów pojawić się mają kolejne znane nazwiska. Produkcja rozpoczęła się w 2023 roku i od tamtej pory była rozwijana w znacznej dyskrecji, co tylko podsyca ciekawość widzów czekających na nowy film Stantona.
