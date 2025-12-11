Zaginiony film science fiction w pierwszym zdjęciu. Produkcja wreszcie doczeka się swojej premiery

In the Blink of an Eye od Andrew Stantona, twórcy Wall-E oraz Gdzie jest Nemo? wreszcie doczeka się swojej premiery. Film został nakręcony już dwa lata temu, ale do tej pory Searchlight Pictures, wytwórnia należąca do Disneya, nie wyznaczyła daty premiery dla tego projektu. Teraz to się zmieniło i poinformowano, że film został oficjalnie włączony do programu przyszłorocznego festiwalu Sundance. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22 stycznia – 1 lutego przyszłego roku. Wraz z ogłoszeniem premiery pojawiło się również pierwsze zdjęcie In the Blink of an Eye.

In the Blink of an Eye – pierwsze zdjęcie i data premiery oczekiwanego filmu science fiction

Pierwszy kadr udostępniony przez Searchlight Pictures sugeruje produkcję nastawioną na kontemplację ludzkiego doświadczenia w duchu klasycznych dzieł kina. Twórca miał inspirować się filmami, które mocno wpłynęły na oblicze gatunku, takimi jak 2001: Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka, Interstellar oraz Christophera Nolana oraz Magnolia autorstwa Paula Thomasa Andersona. Wszystko wskazuje na to, że nowe dzieło Stantona również celuje w połączenie widowiskowej oprawy z filozoficznymi pytaniami o naturę człowieka.