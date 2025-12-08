Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsze serialowe science fiction 2025 roku powraca w nowym zwiastunie. Disney ujawnił datę premiery drugiego sezonu

Radosław Krajewski
2025/12/08 08:00
Ten serial podbił Disney+, a po zaledwie roku powraca z nowymi odcinkami.

Disney zaprezentował pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Paradise. Produkcja Dana Fogelmana powraca po pełnej zwrotów akcji pierwszej odsłonie i od razu sugeruje, że to dopiero początek znacznie większej historii. W centrum wydarzeń ponownie znajduje się Xavier Collins grany przez Sterlinga K. Browna, który po ujawnieniu prawdy o prezydencie Calu Bradfordzie oraz po odkryciu działań bezwzględnej Sinatry, musi zmierzyć się z konsekwencjami życia poza bunkrem.

Paradise
Paradise

Paradise – zwiastun i data premiery drugiego sezonu hitowego serialu science fiction od Disneya

Zwiastun rozpoczyna się sceną rozbitego samolotu. Xavier leży obok wraku i próbuje się wydostać z potrzasku. W tle widać zrujnowany świat oraz niepokojącą chmurę przesuwającą się po horyzoncie. Prezentowane sceny sugerują, że świat poza podziemnym schronem kryje więcej tajemnic niż ktokolwiek przypuszczał, a próba odnalezienia żony, którą Collins uważa za zmarłą od trzech lat, może okazać się jeszcze trudniejsza.

W zwiastunie przywołano także retrospekcję przedstawiającą wydarzenia w Graceland, gdy świat zmienia się nieodwracalnie. Widzimy tam Annie, która prowadzi zwykłą wycieczkę, zanim katastrofa dociera do miasta.

Twórcy potwierdzają, że w drugim sezonie pojawią się nowe frakcje i rosnące napięcia wewnątrz bunkra, gdzie bohaterowie będą zmagać się z konsekwencjami odkrycia prawdy o Sinatrze. W zapowiedzi widać także powracającego Jamesa Marsdena w roli Cala Bradforda. Serial będzie przeplatał życie w podziemnej społeczności z wędrówką Xaviera po powierzchni świata, który powstał po nuklearnej zagładzie. To właśnie zestawienie dwóch rzeczywistości ma być kluczowe dla rozwinięcia opowieści o nowych zagrożeniach oraz nieoczywistych sojuszach.

GramTV przedstawia:

Opis drugiego sezonu sugeruje, że misja Xaviera oraz narastające konflikty w Paradise staną się głównymi wątkami nadchodzących odcinków. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z niepewnością dotyczącą przyszłości zarówno po stronie ocalałych w bunkrze, jak i tych, którzy od lat żyją na powierzchni. Żadne miejsce nie wydaje się już bezpieczne.

Zwiastun wyraźnie podkreśla, że dramatyczny finał poprzedniego sezonu był jedynie wstępem do znacznie większej historii. W nowej serii nie zabraknie kolejnych tajemnic oraz skomplikowanych zależności między postaciami, a rozbudowujący się świat Paradise ma ujawnić wiele sekretów związanych z przeszłymi wydarzeniami.

Paradise powróci już 23 lutego 2026. Premiera obejmie trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą trafiały na Disney+ co tydzień.

Paradise
Paradise
Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/2025s-first-masterpiece-sci-fi-show-is-returning-in-2-months-you-didnt-even-know-it-was-one/

