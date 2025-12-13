Disney+ skasował swój serial. Żeńska wersja słynnego filmu jednak nie powstanie

Najwidoczniej studio nie widzi potencjału w tej produkcji.
Platforma zdecydowała się wstrzymać dalsze prace nad serialową adaptacją powieści Kto pod kim dołki kopie autorstwa Louis Sachar. Projekt nie będzie dalej rozwijany, mimo że na początku roku zamówiono odcinek pilotażowy, który miał otworzyć drogę do pełnego sezonu.
Kto pod kim dołki kopie – żeńska wersja nie powstanie na Disney+
Książka wydana pod koniec lat dziewięćdziesiątych zdobyła prestiżowe nagrody literackie i doczekała się kinowej adaptacji w 2003 roku. Film okazał się sukcesem zarówno wśród krytyków, jak i widzów, a historia o obozie położonym na pustynnym dnie wyschniętego jeziora do dziś uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych familijnych produkcji Disneya z tamtego okresu.
Serialowa wersja miała zaproponować wyraźną zmianę perspektywy. Twórcy planowali opowiedzieć historię z punktu widzenia nastoletniej dziewczyny osadzonej w ośrodku resocjalizacyjnym, co oznaczało odejście od głównego bohatera znanego z książki i filmu. W obsadzie pilota znalazły się zarówno młode aktorki wcielające się w współosadzone, jak i znane nazwiska w rolach dorosłych opiekunów obozu.
GramTV przedstawia:
Za scenariusz odpowiadała Alina Mankin, funkcję showrunnerki pełniła Liz Phang, a reżyserią pilota zajęła się Jac Schaeffer. W produkcję zaangażowano także Walden Media, czyli studio stojące za filmem sprzed lat, a zaplecze telewizyjne zapewniało 20th Television. Mimo to Disney+ uznało, że projekt nie wpisuje się w dalsze plany platformy.
Na ten moment nie podano oficjalnego powodu anulowania serialu, a sam pilot nie ma szans trafić do widzów. Decyzja pokazuje jednak, że nawet rozpoznawalne tytuły z bogatą historią nie mają dziś gwarancji rozwoju, jeśli nie spełniają aktualnych oczekiwań strategicznych serwisów streamingowych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!