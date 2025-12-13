Disney+ skasował swój serial. Żeńska wersja słynnego filmu jednak nie powstanie

Najwidoczniej studio nie widzi potencjału w tej produkcji.

Platforma zdecydowała się wstrzymać dalsze prace nad serialową adaptacją powieści Kto pod kim dołki kopie autorstwa Louis Sachar. Projekt nie będzie dalej rozwijany, mimo że na początku roku zamówiono odcinek pilotażowy, który miał otworzyć drogę do pełnego sezonu.

Kto pod kim dołki kopie – żeńska wersja nie powstanie na Disney+

Książka wydana pod koniec lat dziewięćdziesiątych zdobyła prestiżowe nagrody literackie i doczekała się kinowej adaptacji w 2003 roku. Film okazał się sukcesem zarówno wśród krytyków, jak i widzów, a historia o obozie położonym na pustynnym dnie wyschniętego jeziora do dziś uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych familijnych produkcji Disneya z tamtego okresu.