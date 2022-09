Kto zostanie nowym Falconem w Kapitan Ameryka 4? To postać znana już z uniwersum

Nie oznacza to wprowadzenia zupełnie nowej postaci do MCU. Byłą tożsamość Sama Wilsona, w którego wciela się Anthony Mackie, przejmie Joaquin Torres, grany przez Danny’ego Ramireza. Bohatera poznaliśmy jako pomocnika Falcona w serialu Falcon i Zimowy żołnierz.

Jestem zachwycony. Danny Ramirez, który gra Falcona, on i ja mamy wspólną historię, a Anthony jest kimś, kogo byłem wielkim, wielkim fanem. Tak więc praca z nimi, przede wszystkim od reżysera do aktora, a następnie możliwość kształtowania tych postaci i rozwijania relacji jest niesamowita. A ich związek jest jednym z moich ulubionych w tym filmie, naprawdę pomaga uformować emocjonalny rdzeń tego, jak Sam musi zdefiniować siebie jako Kapitana Amerykę, ponieważ kocha tego faceta. Obaj są żołnierzami, są braćmi, a ich podróż, jak sądzę, będzie czymś, co naprawdę będzie rezonować z publicznością – wyznał Julius Onah.