Marvel's Wolverine z ujawnionym terminem premiery? Sony potrzebuje hitu w tym okresie

Marvel’s Wolverine pozostaje jednym z najważniejszych projektów planowanych przez PlayStation na 2026 rok. Insomniac Games potwierdziło wcześniej, że premiera odbędzie się jesienią przyszłego roku, jednak wciąż bez wskazania konkretnego dnia. Najnowsze informacje sugerują jednak, że Sony może celować w bardzo precyzyjne okno premierowe, które idealnie wpisuje się w potrzeby firmy.

Marvel’s Wolverine – gra zadebiutuje w październiku 2026 roku?

Według aktualnych analiz wewnętrznych PlayStation rok 2026 ma rozpocząć się od debiutu projektu Saros. Z kolei jesienią do sprzedaży miałaby trafić długo wyczekiwana przygoda Logana. Co ważne, Insomniac Games zaznacza, że nie obawia się starcia z GTA 6, które ma trafić do sklepów 19 listopada 2026 roku. To wyraźna sugestia, że twórcy chcą wprowadzić swoją grę na rynek znacznie wcześniej, aby uniknąć bezpośredniej rywalizacji z największą premierą dekady.