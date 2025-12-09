Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel's Wolverine z ujawnionym terminem premiery? Sony potrzebuje hitu w tym okresie

Radosław Krajewski
2025/12/09 11:00
Sony mogło ujawnić potencjalny termin premiery oczekiwanej gry o Rosomaku.

Marvel’s Wolverine pozostaje jednym z najważniejszych projektów planowanych przez PlayStation na 2026 rok. Insomniac Games potwierdziło wcześniej, że premiera odbędzie się jesienią przyszłego roku, jednak wciąż bez wskazania konkretnego dnia. Najnowsze informacje sugerują jednak, że Sony może celować w bardzo precyzyjne okno premierowe, które idealnie wpisuje się w potrzeby firmy.

Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine – gra zadebiutuje w październiku 2026 roku?

Według aktualnych analiz wewnętrznych PlayStation rok 2026 ma rozpocząć się od debiutu projektu Saros. Z kolei jesienią do sprzedaży miałaby trafić długo wyczekiwana przygoda Logana. Co ważne, Insomniac Games zaznacza, że nie obawia się starcia z GTA 6, które ma trafić do sklepów 19 listopada 2026 roku. To wyraźna sugestia, że twórcy chcą wprowadzić swoją grę na rynek znacznie wcześniej, aby uniknąć bezpośredniej rywalizacji z największą premierą dekady.

W innym miejscu dokumentów pojawia się kluczowa wzmianka o ambitnych planach sprzedażowych platformy. Sony zakłada, że do 5 października 2026 roku PlayStation 5 osiągnie pułap 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Aby było to możliwe, w tym okresie musi pojawić się odpowiednio duży ekskluzywny tytuł.

Wewnętrznie Sony oczekuje, że do piątego października 2026 roku sprzedaż PS5 osiągnie sto milionów egzemplarzy.

Tydzień premiery Wolverine’a?

Sony najwyraźniej rozważa początek października jako idealny moment na premierę głośnego hitu. Marvel’s Wolverine pasuje do tego planu doskonale. Jest to marka silna, rozpoznawalna i mająca ogromny potencjał na osiągnięcie statusu jednej z największych premier całego roku. Warto też podkreślić, że na ten moment sprzedaż PS5 wynosi już 84,2 milionów sztuk, a liczby te nie uwzględniają jeszcze pełnych wyników z Black Friday oraz świątecznego okresu zakupowego, które tradycyjnie napędzają sprzedaż konsol.

Wszystko wskazuje na to, że Sony rzeczywiście szykuje się do bardzo głośnej premiery w pierwszych dniach października 2026 roku. Insomniac Games, odpowiedzialne za serię Ratchet and Clank oraz Marvel’s Spider Man 2, ma doświadczenie w tworzeniu hitów, które błyskawicznie podbijają rynek. Sukces poprzednich tytułów studia może być więc najlepszą zapowiedzią tego, czego możemy spodziewać się po przygodach Wolverine’a.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

