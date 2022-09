Marvel znalazł scenarzystów Fantastycznej Czwórki. Postawiono na ryzykowne nazwiska

Podczas D23 Expo Marvel potwierdził poprzednie doniesienia, że nowym reżyserem filmu o Fantastycznej Czwórce został Matt Shakman. Serialowy weteran zrezygnował nawet z nakręcenia nowej części Star Treka, aby przyjąć propozycję stworzenia superbohaterowego widowiska. Wielu fanów MCU liczyło, że podczas D23 Marvel oficjalnie ogłosi obsadę Fantastycznej Czwórki. Niestety wciąż nie znamy nazwisk aktorów, którzy wezmą udział w filmie i według ostatnich informacji, jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Nie oznacza to, że prace nad filmem nie postępują i studio właśnie wybrało scenarzystów.

Kto napisze scenariusz do Fantastycznej Czwórki?

Skrypt do Fantastycznej Czwórki napisze duet Jeff Kaplan i Ian Springer, którzy nie mają dużego dorobku scenopisarskiego. Kaplan napisał i wyreżyserował mało znany film Przewodnik po przyjaźni Berta i Arniego, przy którym pomagał mu Springer, stojący również za stworzeniem scenariusza do The Last of the Great Romantics. Wspólnie napisali skrypt do komedii Disaster Wedding dla Warner Bros.