Marvel Rivals na The Game Awards 2025. Zapowiedź Keighleya podgrzewa atmosferę

Coroczna gala The Game Awards, organizowana przez Geoffa Keighleya, pozostaje jednym z najbardziej pożądanych i najdroższych miejsc do promowania nadchodzących gier. Ostatnie doniesienia dotyczące kosztów prezentacji zwiastunów podczas tego wydarzenia ujawniły, że wydawcy i deweloperzy mogą zmierzyć się z siedmiocyfrowymi sumami za czas antenowy. Tymczasem potwierdzono, że na gali pojawi się Marvel Rivals.

The Game Awards 2025 – Marvel Rivals potwierdzone

Informację tę przekazał bezpośrednio Geoff Keighley, odpowiedzialny za organizację wydarzenia. Aby ogłosić obecność gry, Keighley udostępnił promocyjny obraz. Grafika przedstawia Jeffa the Land Sharka, który zajmuje fotel na widowni oznaczony logotypami The Game Awards i Marvel Rivals.

