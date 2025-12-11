Marvel Rivals na The Game Awards 2025. Zapowiedź Keighleya podgrzewa atmosferę

Informację tę przekazał bezpośrednio Geoff Keighley, odpowiedzialny za organizację wydarzenia. Aby ogłosić obecność gry, Keighley udostępnił promocyjny obraz. Grafika przedstawia Jeffa the Land Sharka, który zajmuje fotel na widowni oznaczony logotypami The Game Awards i Marvel Rivals.
Mimo formalnego potwierdzenia udziału, dokładna zawartość prezentacji Marvel Rivals podczas The Game Awards pozostaje zagadką, a szczegóły są owiane tajemnicą. Geoff Keighley w swoim ogłoszeniu ograniczył się jedynie do tajemniczego podpisu: „Jutro”, a w komentarzach pojawiła się masa spekulacji dotyczących planów twórców.
Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest głębsze przedstawienie szczegółów dotyczących nadchodzącego Sezonu 5.5. Jednakże, biorąc pod uwagę intensywne tempo i dynamikę, z jaką NetEase, deweloper gry, wprowadza nowości, nie można wykluczyć możliwości ujawnienia podczas gali czegoś znacznie większego i bardziej niespodziewanego.
Na zakończenie przypominamy jeszcze, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.
