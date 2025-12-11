Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel Rivals na The Game Awards 2025. Zapowiedź Keighleya podgrzewa atmosferę

Patrycja Pietrowska
2025/12/11 08:30
0
0

Marvel Rivals pojawi się na The Game Awards.

Coroczna gala The Game Awards, organizowana przez Geoffa Keighleya, pozostaje jednym z najbardziej pożądanych i najdroższych miejsc do promowania nadchodzących gier. Ostatnie doniesienia dotyczące kosztów prezentacji zwiastunów podczas tego wydarzenia ujawniły, że wydawcy i deweloperzy mogą zmierzyć się z siedmiocyfrowymi sumami za czas antenowy. Tymczasem potwierdzono, że na gali pojawi się Marvel Rivals.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

The Game Awards 2025 – Marvel Rivals potwierdzone

Informację tę przekazał bezpośrednio Geoff Keighley, odpowiedzialny za organizację wydarzenia. Aby ogłosić obecność gry, Keighley udostępnił promocyjny obraz. Grafika przedstawia Jeffa the Land Sharka, który zajmuje fotel na widowni oznaczony logotypami The Game Awards i Marvel Rivals.

Wczytywanie ramki mediów.

Mimo formalnego potwierdzenia udziału, dokładna zawartość prezentacji Marvel Rivals podczas The Game Awards pozostaje zagadką, a szczegóły są owiane tajemnicą. Geoff Keighley w swoim ogłoszeniu ograniczył się jedynie do tajemniczego podpisu: „Jutro”, a w komentarzach pojawiła się masa spekulacji dotyczących planów twórców.

GramTV przedstawia:

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest głębsze przedstawienie szczegółów dotyczących nadchodzącego Sezonu 5.5. Jednakże, biorąc pod uwagę intensywne tempo i dynamikę, z jaką NetEase, deweloper gry, wprowadza nowości, nie można wykluczyć możliwości ujawnienia podczas gali czegoś znacznie większego i bardziej niespodziewanego.

Na zakończenie przypominamy jeszcze, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-rivals-confirmed-to-feature-at-the-game-awards/

Tagi:

News
strzelanka
Marvel
The Game Awards
Geoff Keighley
Marvel Rivals
The Game Awards 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112