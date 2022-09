Następczyni Iron Mana ze zmodyfikowaną wersją zbroi. Zaskakująca broń i plecak odrzutowy

Ironheart to nowa superbohaterka w uniwersum Marvela, która zostanie wprowadzona w Czarnej Panterze: Wakanda w moim sercu. Na początku sierpnia do sieci wyciekły zdjęcia z produkcji jej własnego serialu, na których mogliśmy zobaczyć, jak prezentuje się jedna z wersji zbroi postaci. W drugiej części Czarnej Pantery postać Riri Williams będzie posiadała strój bardziej przypominający ten znany z komiksów. Potwierdziły to wcześniejsze zdjęcia prezentujące oficjalne zabawki na licencji nadchodzącego filmu. Teraz do sieci trafiły kolejne zdjęcia figurek, które prezentują zmodyfikowaną wersję zbroi superbohaterki.

Ironheart – zmodyfikowana wersja zbroi z gadżetami

Na poniższych zdjęciach zabawek możemy zobaczyć, że Ironheart będzie posiadała w filmie czerwono-czarny strój ze srebrnymi i złotymi elementami. Co jednak najciekawsze, postać będzie posiadała plecak odrzutowy, a także przymocowane do rąk urządzenia, które prawdopodobnie będą służyć jej jako broń. Choć na pierwszy rzut oka zbroja przypomina te skonstruowane przez Tony’ego Starka, to dodatkowe elementy sprawiają, że kostium Ironheart wyróżnia się na tle Iron Mana. Wygląda więc na to, że w Czarnej Panterze: Wakanda w moim sercu Riri Williams stworzy zaawansowaną wersję swojej zbroi i możemy jedynie domyślać się, dlaczego we własnym serialu nie wykorzysta tego samego stroju.