W Daredevil: Born Again pojawi się Jessica Jones i Punisher? Aktorzy mają wrócić do swoich ról

Po wielu miesiącach spekulacji w maju oficjalnie ogłoszono powstanie nowego serialu z Daredevilem. W produkcji poza tytułowym bohaterem granym przez Charliego Coxa, powróci również Wilson Fisk, w którego wciela się Vincent D'Onofrio. Według najnowszych plotek w serialu mają pojawić się również inne postacie znane z seriali, które pierwotnie znalazły się na platformie Netflixa. Fani mogą liczyć na powrót Jessiki Jones i Punishera.

Marvel szykuje powrót superbohaterów z poprzednich seriali

Według scoopera KC Walsha Marvel pierwotnie planował powrót Krysten Ritter do roli Jessiki Jones, ale przez konflikt w terminarzu, aktorka nie będzie mogła pojawić się na dłużej w Daredevil: Born Again. Jessica Jones ma za to zaliczyć cameo, aby wprowadzić ją jak najszybciej do uniwersum. W zamian widzowie będą mogli jednak liczyć na Franka Castle’a, w którego ponownie wcieli się Jon Bernthal.