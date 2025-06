Kto gra Jamesa Bonda w nadchodzącej grze? Ten aktor wcielał się już w inną ikoniczną postać

Ujawniono zwiastun 007 First Light, który rozgrzał fanów do czerwoności. Pomijając aspekty rozgrywki, warto zwrócić uwagę, że już teraz gra wykonuje duży krok naprzód w historii franczyzy dostarczając kolejnego odtwórcę roli słynnego agenta. Podczas gdy wciąż niejasne jest, kto zagra nowego Bonda w 26. filmie serii, tuż po tym, jak Amazon MGM przejęło całkowite prawa do marki, wiemy przynajmniej, kto wcielił się w agenta w nadchodzącej grze. Młody aktor miał już okazję wcielić się w inną ikoniczną postać, czym najpewniej zwrócił na siebie uwagę.

To właśnie na Patricka Gibsona spadł przywilej wcielenia się w odmłodzoną wersję agenta 007. Ta rola to, jak wiadomo, spora odpowiedzialność i równie duży przywilej. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Gibson przejmuje schedę po kultowej postaci. Wcześniej aktor z powodzeniem wcielił się w młodego Dextera Morgana w prequelowej serii Dexter: Grzech pierworodny, udowadniając, że potrafi unieść ciężar tak silnie zarysowanego bohatera o ugruntowanej pozycji w popkulturze.

Po pierwszym zwiastunie 007 First Light niektórzy widzowie i gracze początkowo mieli wątpliwości co do pochodzenia agenta — wielu zakładało, że jest Amerykaninem. Nie wiemy jak zostanie przedstawione to w grze, ale wiemy, czy zasada brytyjskości tyczy się i w tym wypadku odtwórcy roli Jamesa Bonda. Patrick Gibson to Brytyjczyk z krwi i kości, urodzony w Dublinie. Jego europejski rodowód tylko dodaje autentyczności w kontekście roli Jamesa Bonda, postaci głęboko zakorzenionej w brytyjskiej kulturze.

