Nowy Bond, nowa era – czy Amazon ma licencję na sukces?

Przejęcie przez Amazon MGM praw do serii o Jamesie Bondzie to bez wątpienia nowy rozdział w historii jednej z najdłuższych serii filmowych w dziejach kina. Ale czy to szansa na odświeżenie marki, czy może początek jej końca?

Choć Amazon wydaje się być szansą dla marki, paradoksalnie wydaje się być też dla niej zagrożeniem. Przypomnijmy, że znajduje się ona teraz w rękach magnata, który sam mógłby być przeciwnikiem Bonda. Przypomnijmy, że Jeff Bezos to miliarder, którego najwyraźniej bawi poszerzanie strefy swoich wpływów. Walczy z klimatem, dotuje badania nad długowiecznością, lata w kosmos, kupuje „The Washington Post” i zmienia redakcyjny kurs gazety. Bo może. To właśnie jego zaangażowanie – według plotek – bezpośrednio przyczyniło się do odsunięcia Barbary Broccoli. Chciał, by Bond był nowoczesny, opłacalny i rozwojowy, więc z entuzjazmem zwrócił się w mediach społecznościowych do swoich fanów, by to oni wybrali nowego Bonda. A przecież Bond przez lata walczył właśnie z takimi – z bogatymi szaleńcami, chcącymi kontrolować świat, nieznającymi żadnych granic. To symboliczne. I niepokojące.

Gwiezdne ostrzeżenie

Wielkie marki filmowe były już przejmowane i znamy tego konsekwencje. Wystarczy przypomnieć sobie, co stało się z inną legendą popkultury, kiedy trafiła w ręce korporacji – z Gwiezdnymi wojnami. Disney przejął markę za miliardy dolarów i dosłownie zasypał nas nową trylogią, spin-offami, serialami, animacjami i długofalowymi planami marketingowymi. Dziś Gwiezdne wojny otrzymujemy przy niemal każdym otwarciu lodówki. Owszem, coś się udało, a serial Andor jest tego najlepszym przykładem, ale wiele produkcji nie wytrzymało ciężaru dziedzictwa George’a Lucasa, nie wpasowało się w mitologię. „Skywalker. Odrodzenie” to przykład tego, jak można próbować zadowolić wszystkich i nikogo zarazem. Saga, która kiedyś była mitem pokoleniowym, dziś rozmywa się w nadprodukcji. Najwyraźniej kolejne filmy nie budzą już takiego entuzjazmu nie tylko wśród fanów, ale i samych gwiazd kina – jest problem z obsadzeniem nowego filmu, w którym nikt nie chce grać. Czy z Bondem pod sztandarem Amazon MGM może być podobnie?

Amazon pokazał już, jak potrafi „zadbać” o dziedzictwo. Choć akurat nie mówię teraz za siebie, tylko raczej w imieniu fanów, bo mnie Pierścienie Władzy niczym nie obraziły, to jednak rozumiem, że zostało tu popełnionych kilka zasadniczych błędów. Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy miał być największym wydarzeniem w świecie Śródziemia od czasu zakończenia trylogii Hobbit w 2014. Obietnice były spore – to miało być kolejne wejście do fascynującego świata fantasty znanego z książek, przy udziale ogromnego budżetu i idącego za tym rozmachu. Serial-marzenie i samograj jednocześnie. Z czasem okazało się jednak, że Amazon nie ma prawa do całego uniwersum w sensie stricte, tylko do jego elementów (dokładniej mówiąc, kupili możliwość grzebania w drugiej Erze Śródziemia), co zawężało pole manewru. Jakkolwiek dobrze ogląda się to w oderwaniu od tolkienowskich porównań, tak trudno nie dostrzec, że scenarzyści mocno się gimnastykują, by nie wejść w pewne obszary z impetem, bo albo tego nie mogą, albo wolą rozwijać to na tyle powoli, by starczyło pomysłów na kilka sezonów. Otrzymaliśmy więc półprodukt, który wizualnie przypomina reklamę biżuterii, ale brakuje mu duszy. Ładny, pompatyczny, nieco przegadany, trochę teatralny i bezpieczny. To cechy nowego Bonda?

Gdyby to był tylko film…

Aby lepiej zrozumieć, gdzie jesteśmy dziś jako widzowie, warto przypomnieć, skąd przyszliśmy. Bond też ma swoją mitologię. Odwołam się tu do spostrzeżeń Andrzeja Kołodyńskiego z artykułu opublikowanego w miesięczniku „Kino”. Cofnijmy się nieco w czasie. W 1961 roku na scenę wkroczyli Harry Saltzman i Albert „Cubby” Broccoli (ojciec Barbary). Założyli w Londynie EON Productions i wykupili prawa do ekranizacji książek Iana Fleminga (co ciekawe, z wyjątkiem Casino Royale), które stały się popularne w latach 50. Ich pierwszym wyborem filmowym był „Doktor No”, choć nie była to chronologicznie pierwsza powieść. Film zdołał jednak wprowadzić na ekrany nowy typ bohatera – brutalnego, ale eleganckiego, cynicznego, a jednocześnie nieodparcie magnetycznego, wewnętrznie pokiereszowanego, ale jednocześnie bijącego blaskiem pewności i siły. Sean Connery, początkowo nieakceptowany przez samego Fleminga (ten widział w tej roli Davida Nivena), stał się ikoną roli. Skończyło się na tym, że Fleming, w geście uznania wobec Connery'ego, dopisał swemu bohaterowi szkockie pochodzenie.

Fleming stworzył Bonda jako archetyp: mężczyznę silnego, opanowanego, ubranego w idealnie skrojony garnitur, który zawsze wygrywa i zawsze wie, co powiedzieć. Brutalność mieszała się z wyrafinowaniem, seksizm z klasą, a styl – z przemocą. Taki Bond trafiał do wyobraźni czytelników i widzów. Co ważne – był figurą równie silnie oddziałującą na mężczyzn, co na kobiety. Ci pierwsi widzieli w nim wzór odwagi, niezłomności, te drugie – obiekt westchnień i źródło stabilności. Figura przemawiała też do mojej wyobraźni, czego nie ukrywam. Wielokrotnie, oglądając filmy o Bondzie, w myślach wyobrażałem sobie siebie w jego skórze. U boku pięknej kobiety, w Astonie Martinie, z idealnie ułożoną fryzurą, skrojoną marynarką i gotową ripostą. Marzyłem, bo temu właśnie służyły te historie. Ale też wiedziałem, że Bond był symbolem czegoś więcej – bezpieczeństwa. Tego, że nawet jeśli świat płonie, to ktoś taki jak on pojawia się niczym deus ex machina, by rzucić wyzwanie złu i ugasić pożar z nonszalancją i opanowaniem.

Współczesny Bond, czyli kłopotliwa męskość

Idąc na seans Bonda, wiemy, co dostaniemy — i w tym tkwi siła tej serii. Przygotowując się do napisania tego artykułu, zrobiłem sobie powtórkę z Doktora No i muszę przyznać, że poczułem się trochę tak, jakbym połknął całą tę serię w pigułce. Umberto Eco, wybitny znawca popkultury i pisarz, zauważył, że każda część przygód agenta 007 działa według niemal identycznego schematu, tworząc narracyjną maszynę o określonym rytmie. Próby modyfikacji tej struktury są nieuniknione, ale muszą być ostrożne. Zmiany? Tak, ale tylko w ramach konwencji. Nowy aktor w tym samym smokingu. Mniej uprzedmiotowiona partnerka, ale nadal pozostająca w tle. Bond pozostaje Bondem, bo tego oczekujemy. Archetypy trwają w kulturowym kontinuum właśnie dlatego, że pozostają u swego źródła niezmienne. Próby ich głębokiej dekonstrukcji kończą się zwykle fiaskiem. Nie zmienia się kształtu znaku stopu — podobnie nie projektuje się na nowo Bonda. Bo Bond to figura skupiająca określone cechy i przesłania. Nie warto jej urealniać za wszelką cenę.