Jeff Bezos ponoć chciał pozbawić Barbarę Broccoli praw do Bonda “bez względu na koszty”

Ale po kolei. Ponad tydzień temu Michael G. Wilson i Barbara Broccoli przekazali pełną kontrolę kreatywną nad serią filmów o Bondzie na rzecz Amazon/MGM. Umowa, której wartość szacuje się na miliard dolarów, oznacza koniec dekad zarządzania franczyzą przez rodzinę Broccoli. Twórcom oddano nawet hołd podczas gali Oscarów. Do tej pory to właśnie oni podejmowali wszystkie kluczowe decyzje dotyczące serii – od obsady po reżyserów. Nawet Christopher Nolan nie zdołał przeforsować swojego pomysłu na nowego Bonda.

The Hollywood Reporter

Bezos ponoć chciał pozbawić Broccoli praw do Bonda “bez względu na koszty”

Jednak wraz z wejściem Amazona pojawiły się zupełnie nowe pomysły – i to właśnie one miały doprowadzić do otwartego konfliktu. Według informacji podanych przez The Hollywood Reporter, Amazon chciał rozszerzyć uniwersum 007 na wzór Marvela, proponując spin-offy, w tym serial o Moneypenny czy historię kobiecego agenta 007. Propozycje spotkały się z ostrą reakcją Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona, którzy uznali je za niepasujące do ducha serii.