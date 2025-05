Czy to jednak ON zagra nowego Jamesa Bonda? Ma to wskazywać pewien zaskakujący fakt

Powód? Aaron Taylor-Johnson (Godzilla, Kraven Łowca), aktor regularnie przewijający się w bondowskich spekulacjach, został ogłoszony nowym globalnym ambasadorem marki Omega. Dla niewtajemniczonych: Omega to nie tylko luksusowe zegarki, ale także od dekad oficjalny partner agenta Jej Królewskiej Mości. To właśnie ta marka zdobiła nadgarstki Pierce’a Brosnana i Daniela Craiga, zanim na dobre zadomowili się w roli Bonda.

Czy to tylko elegancki zbieg okoliczności, czy też świadoma zapowiedź tego, co nadejdzie? Wiele wskazuje na to, że to drugie. Omega nie tylko zaprosiła aktora do swojej szwajcarskiej siedziby, ale też poświęciła mu obszerny post w mediach społecznościowych, w którym Taylor-Johnson z entuzjazmem opowiada o marce: