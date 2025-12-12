007 First Light – James Bond ma wroga w gwieździe rocka

Podczas The Game Awards 2025 studio IO Interactive zaprezentowało najnowszy zwiastun gry 007 First Light, jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji nadchodzącego roku. Materiał ujawnia nowego przeciwnika Jamesa Bonda – Bawmę, którego zagra legenda muzyki rockowej, Lenny Kravitz.

007 First Light – fabuła i postacie

Gra pokaże początki kariery Jamesa Bonda jako młodego żołnierza lotnictwa morskiego, który staje się agentem 007. Gracze będą mogli śledzić jego rozwój, wykonywać misje i poznawać złożoną historię jego wrogów. W nowym zwiastunie Bawma zapowiada się na znaczącą postać fabularną, wprowadzając świeżą dynamikę i nowe wyzwania dla protagonisty.