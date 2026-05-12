Krytyka nie zatrzymała Lords of the Fallen. W soulslike’a zagrały miliony osób

Premiera Lords of the Fallen z 2023 roku zdecydowanie nie należała do najłatwiejszych. Mimo to CI Games nie porzuciło projektu.

Zamiast tego polski wydawca starał się go naprawić i rozwijać. W ten sposób ukazało się np. Lords of the Fallen 2.0.

8 milionów osób zagrało w Lords of the Fallen

Ostatecznie narzekań na produkcję nie brakuje po dziś dzień. Co prawda udało jej się w steamowych recenzjach wyjść na prostą i osiągnąć status “w większości pozytywne”, nadal jednak około 25% oceniających ma do soulslike’a od CI jakieś “ale”. Jak jednak widać, nie przeszkodziło to grze w znalezieniu naprawdę okazałej liczby graczy. W najnowszym poście wydawca ogłosił, iż w Lords of the Fallen bawiło się już 8 milionach osób. Warto jednak pamiętać, że mowa tutaj o osobach, które odpaliły grę, a niekoniecznie ją kupiły. Wszak Lords of the Fallen dostępne jest też w różnych abonamentach, np. w PlayStation Plus, a w przeszłości również Xbox Game Pass.