Krytyka nie zatrzymała Lords of the Fallen. W soulslike’a zagrały miliony osób

Maciej Petryszyn
2026/05/12 21:00
Premiera Lords of the Fallen z 2023 roku zdecydowanie nie należała do najłatwiejszych. Mimo to CI Games nie porzuciło projektu.

Zamiast tego polski wydawca starał się go naprawić i rozwijać. W ten sposób ukazało się np. Lords of the Fallen 2.0.

8 milionów osób zagrało w Lords of the Fallen

Ostatecznie narzekań na produkcję nie brakuje po dziś dzień. Co prawda udało jej się w steamowych recenzjach wyjść na prostą i osiągnąć status “w większości pozytywne”, nadal jednak około 25% oceniających ma do soulslike’a od CI jakieś “ale”. Jak jednak widać, nie przeszkodziło to grze w znalezieniu naprawdę okazałej liczby graczy. W najnowszym poście wydawca ogłosił, iż w Lords of the Fallen bawiło się już 8 milionach osób. Warto jednak pamiętać, że mowa tutaj o osobach, które odpaliły grę, a niekoniecznie ją kupiły. Wszak Lords of the Fallen dostępne jest też w różnych abonamentach, np. w PlayStation Plus, a w przeszłości również Xbox Game Pass.

Stworzone przez operujące w Hiszpani i Rumunii studio Hexworks Lords of the Fallen ukazało się pod koniec 2023 roku. Gra wydana została zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Była ona jednocześnie rebootem produkcji o tym samym tytule, którą w 2014 roku dla CI Games stworzyło Deck13 – późniejsi autorzy serii The Surge oraz Atlas Fallen. Co ciekawe, pomimo upływu lat oraz zmiany dewelopera, obie pozycje LotF dzielą to samo uniwersum, aczkolwiek wersja Hexworks znacząco, bo aż o 1 tysiąc lat przesuwa linię czasu.

Obecnie trwają prace nad kontynuacją, Lords of the Fallen 2. Co istotne, z jednej strony nawet na PC gra dostępna będzie w wersji pudełkowej, aczkolwiek jej aktywacja możliwa będzie jedynie w Epic Games Store. A kiedy się ukaże? Tego na razie nie wiadomo, aczkolwiek pojawiły się przesłanki za tym, że może to być już w te wakacje. Z drugiej strony samo CI zasugerowało, iż nie wyklucza nawet przeniesienia premiery na rok 2027.

Źródło:https://twistedvoxel.com/lords-of-the-fallen-surpasses-8-million-players-across-all-platforms/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

