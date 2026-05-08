Diablo 4 notuje rekord aktywności graczy. Lord of Hatred najwyraźniej tchnął nowe życie w hit Blizzarda

Kilka dni temu Diablo 4 osiągnęło najlepszy wynik aktywności w swojej historii na Steamie. Wszystko wskazuje na to, że ogromny wpływ miał na to debiut dodatku Lord of Hatred.

Wygląda na to, że Blizzard może mówić o dużym sukcesie. Według danych ze SteamDB, Diablo 4 kilka dni temu osiągnęło swój rekord jednocześnie aktywnych graczy na Steamie — gra dobiła do poziomu 57 825 osób bawiących się w tym samym momencie. Wynik został oznaczony jako nowy „all-time peak”, czyli najlepszy rezultat w historii obecności gry na platformie Valve.

Diablo 4 notuje rekord aktywności graczy na Steam

Warto jednak podkreślić, że mowa wyłącznie o użytkownikach Steama. Taką uwagę zwracają również sami gracze w dyskusji pod rozpoczętym przy tej okazji wątku na Reddit. Wielu komentujących przypomina, że ogromna część społeczności nadal korzysta z Battle.netu, a Diablo 4 dostępne jest również na konsolach PlayStation i Xbox. Oznacza to, że realna liczba aktywnych graczy jest prawdopodobnie znacznie wyższa.