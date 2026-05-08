CEO GameStopu sprzedaje na eBayu, by kupić eBay. Bezcenne archiwa Game Informera trafiły na aukcję

Niedawno jak grom z jasnego nieba spadła informacja, jakoby GameStop nosił się z zamiarami przejęcia eBaya. Sprawa jest jednak o wiele bardziej absurdalna.
Absurdalna na tyle, że w grę wchodzi m.in. wyprzedawanie cennych archiwów. Oraz brak deklarowanej sumy pieniędzy.
Dyrektor generalny GameStopu wyprzedaje bezcenne archiwa
Zaczęło się od tego, że dyrektor generalny GameStopu, Ryan Cohen, publicznie wyraził chęć wykupienia eBaya za niebagatelną kwotę 56 miliardów dolarów. Na Cohena szybko spadła krytyka, jakoby nie posiadał on tak dużych pieniędzy, by faktycznie być w stanie dokonać takiej transakcji. W odpowiedzi na to CEO zaczął… sprzedawać na eBayu przedmioty, jak stwierdził, w ten sposób sfinansować rzeczone przejęcie. Już tutaj temat robi się komiczny, ale to nie koniec.
Szybko dopatrzono się, że wśród sprzedawanych przez Cohena rzeczy znajdują się prawdziwe białe kruki, jak bardzo rzadkie gry retro – zafoliowane jeszcze egzemplarze Dracula na NES czy też Yoshi’s Cookie i F1 Pole Position. Wszystkie one pochodzą z tzw. Game Informer Vault, co rozpoznano po naklejkach na zdjęciach. Rzeczony skarbiec stał się własnością GameStopu w 2000 roku. Gdy najpierw w roku 2024 zamknięto Game Informer, a następnie rok później odsprzedano prawa do magazynu Gunzilla Games, skarbiec pozostał w rękach GS. I najwyraźniej teraz postanowiono te bezcenne z punktu widzenia branży przedmioty spieniężyć
Łatwo zapamiętać zafoliowane gry, które mieliśmy, ponieważ zawsze fascynowało mnie to, że nigdy nie zostały otwarte, a ja bałem się zerwać plombę, by w nie zagrać, mimo że miałem na to pozwolenie. Redakcja Game Informer traktowała Skarbiec jak bibliotekę, a nie jak kolekcję przeznaczoną na aukcję – stwierdził były pracownik Game Informera w rozmowie z Kotaku.
Bardzo się cieszę, że Game Informer nie znajduje się już pod rządami GameStop, ale takie decyzje przypominają ludziom o brutalnym zamknięciu magazynu w 2024 roku. Historia Game Informer należy do muzeum, a nie do ofert na eBayu jakiegoś palanta. Okażcie trochę miłości obecnej ekipie Game Informer, zasubskrybujcie fizyczny magazyn i proszę, postarajcie się ignorować błagania Ryana Cohena o uwagę – stwierdził z kolei dla Kotaku Ben Hanson,Ben HansonBen HansonBen Hanson założyciel MinnMax i były producent wideo w Game Informer,
7 maja Cohen nagle opublikował wpis, w którym poinformował, iż jego konto na eBayu zostało zawieszone z uwagi na “działalność, która zdaniem serwisu zagrażała społeczności eBay”. Nie wiadomo, czy sama wiadomość była prawdziwa, bo w momencie pisania tego tekstu konto CEO GameStopu znowu działało. I nadal były na nim wystawione bezcenne przedmioty o statusie muzealnym...
