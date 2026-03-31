Lords of the Fallen 2 już w te wakacje? Główny projektant niechcący mógł puścić parę z ust

Niewykluczone jednak, że właśnie poznaliśmy miesiąc premiery. I to, co zaskakujące, od samego źródła.

Premiera Lords of the Fallen 2 już w sierpniu?

Jednym z deweloperów pracujących nad Lords of the Fallen 2 jest Dan Regan, który zresztą miał okazję działać również przy części pierwszej. W przypadku nadchodzącej produkcji od CI Games pełnił on rolę głównego projektanta systemów i nie omieszkał wspomnieć o tym na swojej stronie internetowej. Tam pojawił się cały opis obecnego projektu, z którego mogliśmy m.in. dowiedzieć się, że zespół Regana składa się z 6 osób i że on sam jest dumny z tego, co przy LotF2 udało się osiągnąć. A także, że premiera soulslike’a od polskiego wydawcy powinna nadejść w sierpniu tego roku.