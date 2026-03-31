Lords of the Fallen 2 już w te wakacje? Główny projektant niechcący mógł puścić parę z ust

Najnowsza odsłona Lords of the Fallen zmierza niechybnie na nasze komputery i konsole. Kiedy? To dotychczas nie było jasne.
Niewykluczone jednak, że właśnie poznaliśmy miesiąc premiery. I to, co zaskakujące, od samego źródła.
Premiera Lords of the Fallen 2 już w sierpniu?
Jednym z deweloperów pracujących nad Lords of the Fallen 2 jest Dan Regan, który zresztą miał okazję działać również przy części pierwszej. W przypadku nadchodzącej produkcji od CI Games pełnił on rolę głównego projektanta systemów i nie omieszkał wspomnieć o tym na swojej stronie internetowej. Tam pojawił się cały opis obecnego projektu, z którego mogliśmy m.in. dowiedzieć się, że zespół Regana składa się z 6 osób i że on sam jest dumny z tego, co przy LotF2 udało się osiągnąć. A także, że premiera soulslike’a od polskiego wydawcy powinna nadejść w sierpniu tego roku.
Pełna treść opisu opublikowanego przez dewelopera wyglądała tak:
Lords of the Fallen 2 to mój obecny projekt, przy którym pracuję jako główny projektant systemów. Mój zespół składa się z sześciu projektantów; wspólnie zarządzamy systemami tytułu w sposób holistyczny, współpracując z wieloma zespołami uderzeniowymi nad wszystkim – od funkcji RPG, przez UI/UX i narrację, aż po kluczowe unikalne cechy gry, takie jak Umbral. W CI zajmuję się szerokim zakresem zadań i jestem dumny z tego, co zespołowi udało się osiągnąć!
Z niecierpliwością czekam, aż będę mógł omówić to tutaj szerzej, gdy gra zostanie już wydana! Premiera Lords of the Fallen 2 jest spodziewana w sierpniu 2026 roku.
Wyglądała, ale już nie wygląda. Ostatnie zdanie, gdy tylko informacja rozeszła się po sieci, zostało usunięte. Niemniej mleko się wylało i teraz pozostają jedynie rozważania, czy Regan przypadkowo zdradził termin premiery, czy też była to jakaś pomyłka lub też zwyczajny bait, by więcej osób odwiedziło jego stronę internetową. Na razie pozostaje nam jedynie przeglądać dotychczas opublikowane materiały z Lords of the Fallen 2, w tym zaprezentowany niedawno nowy zwiastun. Spokojni mogą być jednak kolekcjonerzy, lubujący się w gromadzeniu pudełkowych wydań gier.
