Lords of the Fallen 2 trafi do pudełek. Bardzo dobre wieści dla kolekcjonerów

Jakiś czas temu otrzymaliśmy szczegółowe omówienie systemu walki w Lords of the Fallen 2. Dzisiaj natomiast twórcy wspomnianej produkcji podzielili się wiadomością, która powinna ucieszyć wszystkich kolekcjonerów. CI Games poinformowało o nawiązaniu współpracy z firmą Plaion w zakresie dystrybucji fizycznego wydania nadchodzącej odsłony serii Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen 2 otrzyma wersję pudełkową. CI Games i Plaion ponownie łączą siły.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Plaion będzie nadzorować dystrybucję fizycznego wydania oraz sprzedaż detaliczną gry Lords of the Fallen 2 na całym świecie. Craig McNicol – dyrektor generalny wspomnianej firmy – zapewnia, że „dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej” nadchodzącą produkcja CI Games „trafi do jeszcze większej liczby fanów”.