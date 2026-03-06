Zaloguj się lub Zarejestruj

Lords of the Fallen 2 trafi do pudełek. Bardzo dobre wieści dla kolekcjonerów

Mikołaj Ciesielski
2026/03/06 17:40
CI Games i Plaion ponownie łączy siły.

Jakiś czas temu otrzymaliśmy szczegółowe omówienie systemu walki w Lords of the Fallen 2. Dzisiaj natomiast twórcy wspomnianej produkcji podzielili się wiadomością, która powinna ucieszyć wszystkich kolekcjonerów. CI Games poinformowało o nawiązaniu współpracy z firmą Plaion w zakresie dystrybucji fizycznego wydania nadchodzącej odsłony serii Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 otrzyma wersję pudełkową. CI Games i Plaion ponownie łączą siły.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Plaion będzie nadzorować dystrybucję fizycznego wydania oraz sprzedaż detaliczną gry Lords of the Fallen 2 na całym świecie. Craig McNicol – dyrektor generalny wspomnianej firmy – zapewnia, że „dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej” nadchodzącą produkcja CI Games „trafi do jeszcze większej liczby fanów”.

Współpraca przy globalnym wydaniu fizycznej wersji Lords of the Fallen 2 zapewni naszemu ambitnemu sequelowi zasięg i widoczność, na jakie zasługuje we wszystkich kluczowych regionach. Jesteśmy przekonani o zdolności PLAION do osiągnięcia wysokiego poziomu sprzedaży wydań fizycznych oraz wzbudzenia zainteresowania tym wyczekiwanym tytułem – skomentował Marek Tymiński, prezes CI Games.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra CI Games ma zadebiutować na wymienionych platformach jeszcze w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/449307-plaion-i-ci-games-lacza-sily-oglaszajac-partnerstwo-w-zakresie-dystrybucji-fizycznego-wydania-gry-lords-of-the-fallen-ii

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

