Koniec Project Baxter. Starbreeze rezygnuje z gry D&D i stawia Payday na pierwszym miejscu

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 19:30
Starbreeze anuluje projekt i zwalnia pracowników.

Starbreeze Studios ogłosiło zmianę strategiczną, która wiąże się z rezygnacją z jednego z projektów i redukcją zatrudnienia. Studio poinformowało o podjęciu decyzji o zaprzestaniu prac nad tytułem opartym na licencji Dungeons & Dragons, znanym pod roboczym kryptonimem „Project Baxter”. Pierwotnie projekt został zapowiedziany w 2023 roku, a planowana premiera miała nastąpić w 2026 roku.

Payday 3
Payday 3

Starbreeze tnie koszty i zamyka Project Baxter. Payday ma być przyszłością firmy

Anulowanie Project Baxter jest rezultatem strategicznego posunięcia firmy. Zarząd i kierownictwo doszli do wniosku, że najlepszym posunięciem jest przekierowanie dostępnych zasobów, by „przyspieszyć wzrost flagowej franczyzy Starbreeze: Payday”.

W ramach restrukturyzacji Starbreeze zamierza również zredukować zatrudnienie. Ogłoszono, że w wyniku tej zmiany, liczba pracowników etatowych oraz kontraktorów zostanie zmniejszona o 44 osoby. Część personelu pracującego dotychczas nad Project Baxter będzie przeniesiona do innych działów firmy, a najwięcej osób trafi do zespołu deweloperskiego Payday.

To była trudna, ale konieczna decyzja. Nasza strategia jest jasna: Payday to jedna z najbardziej ikonicznych marek w świecie gier, o wyjątkowym zasięgu i potencjale. Koncentrując nasze inwestycje i talenty właśnie tutaj, możemy przyspieszyć dostarczanie treści, zaangażować graczy większą ilością materiału i wzmocnić pozycję Starbreeze jako niekwestionowanego lidera w gatunku gier o napadach. Chodzi o wyostrzenie naszego skupienia, by stworzyć największą długoterminową wartość dla graczy, pracowników i akcjonariuszy. – przekazał CEO, Adolf Kristjansson.

Decyzja ta następuje po trudnym okresie dla szwedzkiego dewelopera, szczególnie po premierze Payday 3 we wrześniu 2023 roku. Start gry był zakłócony przez poważne problemy z serwerami. Wyniki finansowe tytułu, według Embracer Group, okazały się „nieco słabsze”, od zakładanych.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Payday 3 zadebiutowało 21 września 2023 roku. Strzelanka jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Payday 3 - wracamy do napadów po dłuższej przerwie. Czy warto?

Źródło:https://www.thegamer.com/payday-3-starbreeze-cancels-dnd-dungeons-dragons-game/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

