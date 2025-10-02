Koniec Project Baxter. Starbreeze rezygnuje z gry D&D i stawia Payday na pierwszym miejscu

Starbreeze Studios ogłosiło zmianę strategiczną, która wiąże się z rezygnacją z jednego z projektów i redukcją zatrudnienia. Studio poinformowało o podjęciu decyzji o zaprzestaniu prac nad tytułem opartym na licencji Dungeons & Dragons, znanym pod roboczym kryptonimem „Project Baxter”. Pierwotnie projekt został zapowiedziany w 2023 roku, a planowana premiera miała nastąpić w 2026 roku.

Starbreeze tnie koszty i zamyka Project Baxter. Payday ma być przyszłością firmy

Anulowanie Project Baxter jest rezultatem strategicznego posunięcia firmy. Zarząd i kierownictwo doszli do wniosku, że najlepszym posunięciem jest przekierowanie dostępnych zasobów, by „przyspieszyć wzrost flagowej franczyzy Starbreeze: Payday”.