Tom Cruise nie poleci w kosmos. Kolejny film science fiction aktora nie dojdzie do skutku

Coś Cruise nie ma ostatnio szczęścia z filmami science ficton.
Już kilka lat temu mówiło się, że Tom Cruise wyruszy w kosmos, aby nakręcić film we współpracy z NASA i SpaceX. Wtedy zakładano, że zdjęcia będą powstawać w prawdziwej przestrzeni kosmicznej. Niestety teraz poinformowano, że niezatytułowany jeszcze film ostatecznie nie dojdzie do skutku. Chociaż film ogłoszono jeszcze w 2020 roku, to przez ostatnie lata Cruise zajmował się dokończeniem serii Mission: Impossible, przez co nie mógł w pełni skupić się na tym projekcie. Jak się okazuje, termin przydatności tej produkcji już minął i żadna rakieta kosmiczna nie zabierze Toma Cruisa w kosmiczną podróż.
Kosmiczne superwidowisko z Tomem Cruisem nie powstanie
Według najnowszych doniesień amerykańskich mediów kluczową przeszkodą okazały się kwestie formalne i polityczne. Realizacja filmu wymagałaby ścisłej koordynacji z NASA oraz zgody władz federalnych Stanów Zjednoczonych, co w praktyce oznaczałoby konieczność uzyskania aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Źródła bliskie sprawie twierdzą, że Tom Cruise nie chciał angażować się w tego typu działania.
Do realizacji filmu potrzebna byłaby współpraca z NASA, a podobno Tom Cruise nie chciał prosić Donalda Trumpa o przysługę. Wymagana byłaby zgoda rządu federalnego. Tom nie chciał o nią zabiegać z powodów politycznych.
Za kamerą miał stanąć Doug Liman, który wcześniej współpracował z Cruise’em przy filmach Na skraju jutra oraz Barry Seal: Król przemytu. Reżyser już na początku tego roku sugerował jednak, że projekt może nie dojść do skutku, zaznaczając, że bardziej interesują go filmy inspirowane tematyką kosmiczną niż produkcja faktycznie kręcona w kosmosie.
Warto przypomnieć, że w 2020 roku ówczesny administrator NASA Jim Bridenstine, mianowany jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa, publicznie popierał ten pomysł i entuzjastycznie odnosił się do współpracy z gwiazdą Hollywood:
NASA z entuzjazmem podchodzi do współpracy z Tomem Cruise’em przy filmie realizowanym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Potrzebujemy popkultury, która zainspiruje nowe pokolenie inżynierów i naukowców do urzeczywistnienia ambitnych planów NASA.
Relacje Cruise’a z Donaldem Trumpem od lat pozostają zdystansowane. Aktor w przeszłości odmówił przyjęcia wyróżnienia Kennedy Center Honor, oficjalnie tłumacząc decyzję konfliktami w grafiku. Sam Trump wielokrotnie publicznie porównywał amerykańskich pilotów wojskowych do gwiazdora kina akcji, co również przyciągało uwagę mediów.