Project Baxter to nowa gra twórców PayDay 3. Coś dla fanów Dungeons & Dragons

Patrząc na potencjalne licencje dla przyszłych projektów, Dungeons & Dragons zawsze znajdowało się na szczycie listy i jestem niesamowicie szczęśliwy, mogąc ogłosić tę współpracę. Pragnę podziękować Wizards of the Coast za bycie tak wspaniałym partnerem. Prace nad grą idą pełną parą i jesteśmy podekscytowani perspektywą dostarczenia niesamowitej przygodowej gry akcji w świecie Dungeons & Dragons w 2026 roku – skomentował Tobias Sjögren, dyrektor generalny Starbreeze.

Dungeons & Dragons ma za sobą niezwykły rok. Nasze gamingowe marki, w tym Dungeons & Dragons, w dalszym ciągu przyciągają świetnych partnerów, ponieważ realizujemy plan rozwoju naszego portfolio gier cyfrowych przez licencjonowanie i rozwój. Nasza współpraca ze Starbreeze jest doskonałą ilustracją tej strategii. Biorąc pod uwagę ich imponujące gry i pasję do Dungeons & Dragons, jesteśmy pewni, że stworzą doświadczenie, które zachwyci fanów na całym świecie – dodał Eugene Evans z Wizards of the Coast i Hasbro.