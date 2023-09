PayDay 3 z ogromnymi problemami

Gracze mają dość, co pokazują recenzje.

Premiera PayDay 3 już za nami. Lubiana marka oraz obecność produkcji w usłudze Game Pass sprawiły, że gracze tłumie ruszyli na wirtualne napady i rabunki. Wygląda jednak na to, że nie wszystko idzie zgodnie z planem.

PayDay 3 i problemy z serwerami

Recenzje na Steam wyraźnie pokazują, że z PayDay 3 coś jest nie tak. Obecnie odsetek pozytywnych recenzji wynosi zaledwie 32%, co daje wynik “w większości negatywne”. Po zagłębieniu się w komentarze szybko zauważymy, że grze autorstwa Starbreeze Studios najmocniej oberwało się za problemy z serwerami. Wszystko dlatego, że PayDay 3 wymaga stałego połączenia z internetem, a serwery nie wyrabiają, przez co wielu graczy ma ciągłe problemy z zalogowaniem się. Wpływa to również na stabilność rozgrywki, a częste zerwania połączenia wydają się być na porządku dziennym.



Oceny krytyków sugerują jednak, że PAYDAY 3 nie jest nieudaną produkcją. Na ten moment w serwisie metacritic.com gra doczekała się 15 recenzji, a średnia ocen wystawionych przez prasę (wersja PC) wynosi 70 na 100.



Na koniec przypomnijmy, że PayDay 3 zadebiutowała na rynku 21 września, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Chętnie usłyszymy o Waszych wrażeniach z rozgrywki, podzielcie się w nimi w komentarzach.