Payday 3 - wracamy do napadów po dłuższej przerwie. Czy warto?

Tak naprawdę w pewnym momencie zacząłem zauważać pewne zmęczenie różnymi gatunkami gier, które sam odczuwałem. Ile można bowiem grać w te same mechanicznie gry, które coraz częściej są grami usługami wypełnionymi przeróżnymi przepustkami sieciowymi oraz mikropłatnościami? Nie dziwi mnie więc fakt, że przed premierą Payday 3 tych niepewności narosło naprawdę sporo i… po premierze wiele z nich się spełniło.

Dlatego też postanowiłem po dłuższym czasie powrócić do trzeciej części przygód wesołej ekipy Dallasa, Hoxtona, Wolfa i Chainsa tym bardziej, iż twórcy w ostatnich aktualizacjach zapowiadali wiele różnych zmian w ramach Operation Medic Bag. Czy warto po pierwszym niekoniecznie dobrym wrażeniu dać produkcji Starbreeze szansę? Z mojego punktu widzenia tak, ale trzeba najpierw się przyjrzeć elementom, które sprawiły, że twórcy muszą zawalczyć o graczy ponownie.

Co w Payday 3 nie zagrało?

Zacznijmy może od tego, co chyba najbardziej zapadło graczom w pamięci, czyli problemy z serwerami na różnych frontach – od zalogowania się do samej gry poprzez losowe wypadki przy napadach. Na szczęście to udało się naprawić, ale z drugiej strony być może jest to wynik… mniejszej liczby osób na serwerach Payday 3? Trudno powiedzieć. Nie mniej jednak znów mogłaby się w tym miejscu otworzyć dyskusja na temat tego, czy gra usługa jako taka z koniecznością podpięcia do serwerów żeby w ogóle zagrać jest dobrym pomysłem na przykładzie tego, co stało się z The Crew od Ubisoftu. Co prawda Starbreeze pomyślało o „Solo Mode” (które aktualnie jest w fazie bety), które miałoby dać graczom możliwość grania samemu poprzez hostowanie rozgrywki na swoim sprzęcie… ale to nadal rozwiązanie wymagające od graczy połączenia z siecią po to, aby zalogować się na serwery. Innymi słowy mówiąc niby rozwiązanie jest, ale możliwości grania offline nadal nie ma. Najgorsze jest jednak to, że mimo wszystko tego prawdopodobnie Starbreeze nie przeskoczy.

Co do zawartości to trzeba powiedzieć sobie jasno jedno – nie jestem zaskoczony tym, że gracze po wypełnionym po brzegi przez te wszystkie lata Payday 2 czują potężny niedosyt zawartością w Payday 3. Prawda jest taka, że nawet z otrzymanymi dwoma odświeżonymi napadami z „dwójki” oraz dwoma nowymi napadami w ramach DLC – Synthax Error oraz Boys in Blue – jest tego może nie tyle co mało, a bardziej nie każdy napad jest warty zachodu biorąc pod uwagę ostateczny zarobek. Nadal jednym z najbardziej dochodowych napadów jest bowiem ten drugi z konwojem na moście, ponieważ poziom trudności oraz czas wykonania zadania jest relatywnie współmierny do sporej kasy za jego wykonania. I tak, Cook-Off jest nadal świetne… ale jeśli gra się w niego z grupą znajomych ogarniających mechanikę „Szkoły Gotowania Niejakiego Heisenberga”.

Natomiast w temacie zawartości trzeba przyznać, że dobrą wiadomością jest wprowadzenie matchmakingu bez konieczności wyboru konkretnego napadu. Pomaga to o tyle, że przy powoli odbudowywanej społeczności takie dorzucanie graczy do różnych lobby sprawia, że nie ma pustych przebiegów i czekania godzinami na to, że ktoś jednak wpadnie na pomysł wyboru innej aktywności niż tych kilka najbardziej dochodowych. Nadal jednak Payday 3 potrzebuje ich więcej – wprowadzenie odświeżonych napadów to krok w dobrym kierunku, ale mam wrażenie, iż brakuje tutaj tego, co w poprzedniej części służyło jako wypełnienie, czyli wypadki przy pracy w postaci blokad policyjnych, konieczności przedostania się z miejsca A do miejsca B ze zdobytą kasą itp..

Dlatego może Payday 3 wydaje się takie niewiarygodnie puste, nawet jeśli napady same w sobie złe nie są. Co prawda dopiero po kilku miesiącach bug związany z napadem na galerię został naprawiony, ale koniec końców to nadal dobre pomysły, między które można byłoby wpleść dodatkowe aktywności w zależności od tego jak poradziliśmy sobie w ramach napadu. Dodając do tego fakt, że inteligencja policji uległa znacznej poprawie i oddziały korzystają z osłon, potrafią się wycofywać czy ustawiać się za tarczą… to okazuje się, że nawet na łatwym poziomie gra potrafi postawić wyzwanie. Dodatkowo pojawiła się również pierwsza, nowa jednostka w ramach oddziałów policji, czyli zakłócacz, który z jednej strony emituje fale elektromagnetyczne uniemożliwiając używanie umiejętności, a z drugiej strony ukryty w kącie ciska dronami w stronę naszych ludzi.