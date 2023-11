PayDay 3 nie spełnił oczekiwań. Embracer Group mówi o „nieco słabszym” starcie

Embracer Group zaznacza, że problemy PayDay 3 wynikają z „nieprzewidzianego błędu” związanego z zewnętrznym oprogramowaniem odpowiedzialnym za matchmaking, co – jak podkreślono w raporcie – wpłynęło negatywnie na wrażenia graczy. Lars Wingefors, dyrektor generalny wspomnianej firmy, zapewnia jednak, że Starbreeze „ciężko pracuje” nad poprawą doświadczeń płynących z rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że PayDay 3 jest dostępny na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Starbreeze od momentu swojej premiery znajduje się również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Payday 3 – nie każdy napad musi pójść zgodnie z planem...