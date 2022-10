Nowy film z Supermanem już powstaje. Henry Cavill wróci do roli superbohatera

Do tego pierwsze informacje o Flashu 2 i kolejnych spin-offach The Batman.

Już w najbliższy piątek na ekranach kin pojawi się Black Adam, czyli kolejny film wchodzący w skład uniwersum DC Comics. The Hollywood Reporter wykorzystał tę okazję i podzielił się obszernym raportem dotyczącym przyszłości serii. DC Comics wraz z Warner Bros. Discovery mają konkretne plany na rozwój superbohaterskiego uniwersum, które zadowolą fanów Supermana. Okazuje się, że Henry Cavill powróci do swojej roli i to w pełnoprawnym filmie.

Kontynuacja Człowieka ze stali jest na wczesnym etapie produkcji i producenci obecnie poszukują scenarzystów. DC Comics chciało zatrudnić Christophera McQuarriego, który współtworzył scenariusze do Top Gun: Maverick i kilku części serii Mission: Impossible. Nie wiadomo, czy wytwórni uda się nakłonić filmowca, który zajęty jest obecnie na planie ósmej części przygód Ethana Hunta. Kluczową postacią dla nowego uniwersum DC Comics jest Dwayne Johnson, który nakłonił studio do powrotu Henry’ego Cavilla do roli Supermana. Aktor zamierza doprowadzić do starcia dwóch najpotężniejszych superbohaterów, a pierwszą tego zapowiedź otrzymamy już w Black Adam. Szef DC Films, Walter Hamada, próbował zablokować pojawienie się Supermana w filmie, mając swoje własne plany na tę postać. Johnsonowi w końcu udało się postawić na swoim i podczas wrześniowych dokrętek nagrać scenę z Cavillem.

