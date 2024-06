Kolejny deweloper zwalnia pracowników. Tym razem kłopoty dopadły twórców Dead By Daylight

Można powiedzieć, że zwolnienie 90 osób to niewiele w skali firmy zatrudniającej 1300 osób, ale warto przypomnieć, że na początku roku zwolniono już 45 osób i to z tego samego studia w Montrealu. Jeśli to zsumujemy to okazuje się, że pracę straciło 10% personelu. Ponadto, jeśli sytuacja na rynku nie będzie sprzyjała firmie, to z pewnością polecą kolejne głowy.