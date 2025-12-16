Zimowa wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC z rabatami do 95%

W sklepie GOG.com wystartowała wielka promocja na gry przeznaczone na PC. Tym razem mamy do czynienia z zimową wyprzedażą, a w ofercie znajdziemy ponad 8000 przecenionych pozycji. Rabaty sięgają nawet 95%.

Gry na PC taniej w sklepie GOG.com. Ruszyła zimowa wyprzedaż

Na zewnątrz może być zimno, ale nasza zimowa wyprzedaż jest pełna gorących okazji! W tym roku na naszej tablicy questów czeka ponad 8000 ofert do odkrycia. Wybierz mądrze swoją następną przygodę!

Pojawiła się kolejna, świetna okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier na PC. Sklep GOG.com wystartował bowiem z zimową wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić nawet do 95%. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej: