Zimowa wyprzedaż w GOG.com. Gry na PC z rabatami do 95%

W sklepie GOG.com wystartowała wielka promocja na gry przeznaczone na PC. Tym razem mamy do czynienia z zimową wyprzedażą, a w ofercie znajdziemy ponad 8000 przecenionych pozycji. Rabaty sięgają nawet 95%.
Gry na PC taniej w sklepie GOG.com. Ruszyła zimowa wyprzedaż
Na zewnątrz może być zimno, ale nasza zimowa wyprzedaż jest pełna gorących okazji! W tym roku na naszej tablicy questów czeka ponad 8000 ofert do odkrycia. Wybierz mądrze swoją następną przygodę!
Pojawiła się kolejna, świetna okazja, by uzupełnić cyfrową bibliotekę gier na PC. Sklep GOG.com wystartował bowiem z zimową wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić nawet do 95%. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 143,19 zł (zamiast 179 zł)
- Cronos: The New Dawn – 172,49 zł (zamiast 229,99 zł)
- Frostpunk: Game of the Year Edition – 19,69 zł (zamiast 178,39 zł)
- Frostpunk 2 - Deluxe Edition – 155,99 zł (zamiast 259,99 zł)
- Hollow Knight: Silksong – 59,99 zł (zamiast 74,99 zł)
- Hollow Knight – 33,99 zł (zamiast 67,99 zł)
- SILENT HILL f – 203,49 zł (zamiast 339,09 zł)
- Potion Craft: Alchemist Simulator – 22,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- Cyberpunk 2077 – 69,69 zł (zamiast 199 zł)
- Cyberpunk 2077: Widmo wolności – 69,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- The Alters: Deluxe Edition – 125,49 zł (zamiast 167,39 zł)
- EVERSPACE – 4,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- Manor Lords – 97,49 zł (zamiast 149,99 zł)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 17,79 zł (zamiast 177,19 zł)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 13,45 zł (zamiast 133,99 zł)
- Tomb Raider GOTY – 7,19 zł (zamiast 71,99 zł)
- Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy – 33,77 zł (zamiast 224,79 zł)
- Tomb Raider IV-VI Remastered – 69,49 zł (zamiast 138,99 zł)
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Heroes of Might and Magic 3: Complete – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- XCOM 2 – 10,79 zł (zamiast 214,89 zł)
- Lords of the Fallen Game of the Year Edition 2014 – 5 zł (zamiast 99,99 zł)
- RollerCoaster Tycoon Deluxe – 11,49 zł (zamiast 22,99 zł)
- Terraria – 17,99 zł (zamiast 35,99 zł)
- The Planet Crafter – 63,19 zł (zamiast 114,99 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 30 zł (zamiast 149,99 zł)
- Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona – 5,99 zł (zamiast 39,99 zł)
- Wiedźmin - Edycja Rozszerzona – 4,49 zł (zamiast 29,99 zł)
- SteamWorld Heist – 2,69 zł (zamiast 53,99 zł)
- Gothic – 22,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- Gothic 2 Gold Edition – 22,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- This War of Mine: Complete Edition – 8,99 zł (zamiast 89,59 zł)
- DOOM (2016) – 15,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth – 6,66 zł (zamiast 19,99 zł)
- The Syberia Collection – 24,89 zł (zamiast 249 zł)
Pełna oferta znajduje się w tym miejscu.
