HBO Max pełen hitów w 2026 roku. Nowy serial z Gry o Tron, Latarnie oraz powrót Diuny

Platforma zaprezentowała swoją ramówkę na przyszły rok.
HBO Max podzieliło się nową zapowiedzią swojej oferty serialowej na 2026 rok, prezentując fragmenty produkcji, które zadebiutują w kolejnych dwunastu miesiącach. W intensywnym materiale promocyjnym pojawiły się zarówno kontynuacje znanych tytułów, jak i zupełnie nowe projekty, w tym długo wyczekiwane Latarnie z uniwersum DC.
HBO Max prezentuje swoją ofertę seriali na 2026 rok
Wśród najgłośniejszych premier znalazła się Euforia. Zendaya ponownie wciela się w Rue Bennett, a jedna z nowych scen pokazuje bohaterkę w kościele, gdy wypowiada słowa sugerujące, że jej historia wchodzi w decydującą fazę. Równie mocno wybrzmiewa fragment czwartego sezonu Branży, w którym Harper Stern otwarcie przyznaje, że napędza ją rywalizacja i własna skuteczność na rynku finansowym.
Zapowiedź potwierdza także powrót świata Westeros. W materiale pojawiły się nowe ujęcia z trzeciego sezonu Rodu smoka oraz Rycerza Siedmiu Królestw, co jasno pokazuje, że uniwersum stworzone przez George’a R. R. Martina pozostaje jednym z filarów oferty HBO. Obok nich pokazano Latarnie, serial osadzony w świecie DC, który ma wprowadzić świeże spojrzenie na superbohaterskie historie.
GramTV przedstawia:
HBO Max przypomniało również o projektach komediowych. W zapowiedzi znalazły się fragmenty nowego serialu ze Steve’em Carellem zatytułowanego Rooster, a także niezatytułowanego jeszcze projektu Larry’ego Davida. Osobne miejsce poświęcono dwuczęściowemu dokumentowi Mel Brooks: 99-latek!, w którym legendarny twórca motywuje widzów do działania z typowym dla siebie humorem.
Platforma pokazała też krótką zapowiedź drugiego sezonu The Pitt, którego premiera zaplanowana jest na styczeń, oraz fragmenty nadchodzącego Stuart nie ratuje wszechświata, określanego jako bardziej bezkompromisowa wariacja na temat świata znanego z Teorii wielkiego podrywu. Poniżej znajdziecie pełną listę zapowiedzianych nowości na 2026 rok.
Ród Smoka S3, serial dramatyczny HBO Original, premiera latem 2026 r.
Euforia S3, serial dramatyczny HBO Original, premiera w kwietniu
Branża S4, serial dramatyczny HBO Original, premiera 12 stycznia
The Pitt S2, serial dramatyczny Max Original, premiera 9 stycznia
Rycerz Siedmiu Królestw, serial dramatyczny HBO Original, premiera 19 stycznia
DTF St. Louis, miniserial HBO Original, premiera w 2026 r.
Wielki powrót S3, serial komediowy HBO Original, premiera w marcu
Rooster, serial komediowy HBO Original, premiera w marcu
Mel Brooks: 99-latek!, dwuczęściowy film dokumentalny HBO Original, premiera w 2026 r.
Projekt Larry’ego Davida (bez tytułu), miniserial HBO Original, premiera w 2026 r.
Half Man, serial dramatyczny HBO Original, premiera w 2026 r.
Stuart nie ratuje wszechświata, serial komediowy Max Original, premiera w 2026 r.
Pozłacany wiek S4, serial dramatyczny HBO Original, premiera w 2026 r.
Diuna: Proroctwo S2, serial dramatyczny HBO Original, premiera w 2026 r.
Latarnie, serial dramatyczny HBO Original, premiera w 2026 r.
