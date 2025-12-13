HBO Max pełen hitów w 2026 roku. Nowy serial z Gry o Tron, Latarnie oraz powrót Diuny

HBO Max podzieliło się nową zapowiedzią swojej oferty serialowej na 2026 rok, prezentując fragmenty produkcji, które zadebiutują w kolejnych dwunastu miesiącach. W intensywnym materiale promocyjnym pojawiły się zarówno kontynuacje znanych tytułów, jak i zupełnie nowe projekty, w tym długo wyczekiwane Latarnie z uniwersum DC.

HBO Max prezentuje swoją ofertę seriali na 2026 rok

Wśród najgłośniejszych premier znalazła się Euforia. Zendaya ponownie wciela się w Rue Bennett, a jedna z nowych scen pokazuje bohaterkę w kościele, gdy wypowiada słowa sugerujące, że jej historia wchodzi w decydującą fazę. Równie mocno wybrzmiewa fragment czwartego sezonu Branży, w którym Harper Stern otwarcie przyznaje, że napędza ją rywalizacja i własna skuteczność na rynku finansowym.