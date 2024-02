Kooperatywa Dead by Daylight z Iron Maiden. Behaviour Interactive ogłosił współpracę z ikoną heavy metalu

Behaviour Interactive ogłosiło kolejną współpracę Dead by Daylight, a tym razem do ich gry dołącza ikona heavy metalu, zespół Iron Maiden.

Dzięki temu maskotka zespołu Eddie pojawi się w grze jako część nowej kolekcji strojów, inspirowanej różnymi wersjami Eddiego, powstającymi na przestrzeni lat. Te stylizacje, które można zobaczyć na zwiastunie poniżej, to The Dredge, The Doctor, The Deathslinger i The Oni.

Co za niesamowicie ekscytująca nowa współpraca do odkrycia. Eddie jest taką ikoną i przeglądanie niektórych jego słynnych występów, aby zobaczyć, z którymi Zabójcami moglibyśmy je połączyć, było spełnieniem marzeń. – powiedział menadżer produktu Dead by Daylight, Kirby Taylor, ogłaszając pakiet Iron Maiden.

Iron Maiden w Dead by Daylight

Kolekcję Iron Maiden można już kupić w Dead by Daylight. Oprócz nowych przedmiotów kosmetycznych, gracze kupujący coś z kolekcji, będą mogli także posłuchać Fear of the Dark Iron Maiden, gdy którykolwiek z tych przedmiotów trafi do wyposażenia. To, jak twierdzi Behaviour, pomoże „stworzyć nastrój na nadchodzące wyzwanie, które roztapia twarz”.