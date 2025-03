Kłopoty reżyserów nowych Avengersów. Marvel ich nie zwolni, ale…

Scooper Daniel Richtman twierdzi, że prezes Marvel Studios ma wątpliwości co do zaangażowania braci Russo, ale na tym etapie nie ma opcji, aby ich zastąpić. Dlatego Feige planuje ścisły nadzór nad oboma projektami, który nie tylko ma wpłynąć pozytywnie na jakość filmów, ale również ich budżety. Szef studia chce dopilnować, aby realizacja nowych Avengersów przebiegła zgodnie z planem. Zdaniem Richtmana zaangażowanie Feige’a w produkcję filmów będzie większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Kevin Feige ma pewne wątpliwości co do zaangażowania braci Russo przy dwóch kolejnych filmach z serii Avengers. Na tym etapie nie ma jednak opcji ich zastąpienia, dlatego planuje ściśle nadzorować oba projekty — dopilnować, by scenariusz był dopracowany, a całość przebiegała zgodnie z planem. Będzie zaangażowany bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.