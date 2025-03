Nakręcony za wyworotkę pieniędzy The Electric State zbiera fatalne recenzje. Kolejna wpadka Netfliksa?

Na tydzień przed premierą The Electric State krytycy nie zostawiają na filmie suchej nitki. Produkcja w reżyserii braci Russo, twórców Avengers: Endgame, według pierwszych opinii jest nie tylko rozczarowaniem, ale wręcz katastrofą. Przypomnijmy, że ci sami reżyserzy powrócili do MCU, by zaangażować się w kolejne części Avengers.

The Electric State – czy to, jak na razie, najgorszy film roku?

W serwisie Rotten Tomatoes film przez chwilę legitymował się wynikiem 0%, a recenzenci nie przebierają w słowach – nazywają go chaotycznym, bezkierunkowym i niemożliwym do obejrzenia. Obecnie film zdołał “osiągnąć” wynik 19 % co wciąż budzi raczej zażenowanie i niepokój. Produkcja, której budżet sięgnął oszałamiających rozmiarów 320 milionów dolarów, zamiast elektryzować widzów, sprawia wrażenie kolejnej nietrafionej inwestycji platformy.