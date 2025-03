The Electric State porażką Netflixa. Ale platforma ma inny niespodziewany hit

Film platformy za 320 mln dolarów nie przekonał do siebie widzów, za to inna produkcja, która powstała za ułamek tej kwoty, stała się wielkim hitem.

W miniony weekend na Netflixie zadebiutowały dwie mocne pozycje. Pierwsza z nich to najnowszy film braci Russo, czyli reżyserów dwóch ostatnich odsłon Avengersów, zatytułowany The Electric State. Wysokobudżetowa produkcja science fiction, która kosztowała aż 320 milionów dolarów nie spodobała się recenzentom i widzom. Przełożyło się to na kiepskie wyniki oglądalności, które dalekie są od największych hitów platformy. Dojrzewanie wielkim hitem Netflixa. Takiej premiery na platformie już dawno nie było The Electric State w premierowy weekend zaliczył zaledwie 25,2 milionów wyświetleń. To wynik porównywalny z pierwszą częścią Rebel Moon od Zacka Snydera, która miała 23,9 mln wyświetleń.

Najnowsze widowisko sci-fi Netflixa w pierwszy weekend oglądało się zdecydowanie gorzej od Damy (35,3 mln wyświetleń), Znowu w akcji (46,8 mln wyświetleń), Kontroli bezpieczeństwa (40 mln wyświetleń), czy poprzedniego filmu braci Russo, a więc The Gray Man (43,5 mln wyświetleń). Każdy z tych filmów kosztował zdecydowanie mniej od The Electric State, co jeszcze bardziej podkreśla porażkę nowego blockbustera platformy.

Ale Netflix raczej nie będzie długo rozpaczał nad wynikami swojego nowego filmu. Tym bardziej że w innej kategorii pojawił się mocny zawodnik, który w zaledwie cztery dni stał się największą serialową premierą platformy w 2025 roku. Mowa o hitowym miniserialu Dojrzewanie, który zadebiutował w serwisie 13 marca. Do końca ubiegłego weekendu serial zanotował 24,3 mln wyświetleń. To znacznie lepszy wynik od innych tegorocznych seriali, w tym Dnia zero z Robertem De Niro, który zaliczył premierę na poziomie 19,1 mln wyświetleń oraz Tęsknię za tobą z 21,7 mln wyświetleń. Dojrzewanie stało się jednym z największych serialowych hitów Netflixa pod względem premierowego. Żaden inny serial na przestrzeni ostatnich miesięcy nie zanotował tak wysokiego wyniku oglądalności. Brytyjska produkcja zapewne zanotuje jeszcze większy wynik w trwającym właśnie pierwszym pełnym tygodniu. The Electric State – recenzja filmu. Kandydat do najgorszego science fiction roku

