Avengers: Doomsday już pochłania miliony. Ogromna kwota wydana na samą przedprodukcję

To będzie bardzo kosztowny projekt Marvela, który już wymaga sporych nakładów finansowych.

Marvel wciąż planuje rozpocząć prace na planie do Avengers: Doomsday w najbliższych miesiącach. Chociaż scenariusz do filmu nie jest jeszcze gotowy i nie wiadomo, kto powróci w nowej części przygód superbohaterskiej drużyny, to studio nie zamierza opóźniać premiery swojego filmu i chcą jak najszybciej nakręcić film. Niedawno dowiedzieliśmy się, że ważnej postaci z poprzednich produkcji na pewno zabraknie, ale w piątej odsłonie Avengersów pojawi się wielu innych istotnych bohaterów. Już teraz przygotowania do nakręcenia filmu pochłonęły sporo pieniędzy, a to dopiero początek wszystkich wydatków przeznaczonych na ten projekt. Avengers: Doomsday – budżet filmu już rośnie Jak podał Forbes w swoim najnowszym raporcie Marvel przeznaczył na produkcję Avengers: Doomsday już 8 milionów dolarów. Dla porównania jest to dwukrotnie więcej na przedprodukcję niż wydano na Ant-Man i Osa: Kwantomania. Wysokie koszty filmu mogą budzić szczególne obawy, zwłaszcza po ostatnich doniesieniach, że bracia Russo wydali aż 320 milionów dolarów na najnowszy film Netflixa, The Electric State, który zebrał negatywne opinie od recenzentów. To stawia pod znakiem zapytania, czy reżyserzy odpowiednio zarządzają powierzonym budżetem.

Avengers: Doomsday będzie powstawało pod roboczym tytułem „For All Time Productions UK”. Jest to nawiązanie do serialu Loki i motta organizacji TVA, które brzmi „For All Time. Always”. Sugeruje to, że piąta część Avengers jeszcze mocniej zagłębi się w multiwersum, co też nie powinno nikogo dziwić, skoro głównym złoczyńcą będzie Doktor Doom.

GramTV przedstawia:

Na początku marca do sieci wyciekły grafiki rzekomo pochodzące z Avengers: Doomsday i innych projektów Marvela. Zostały one szybko skasowane, ale nikt nie podważył ich autentyczności. Do sprawy odnieśli się jednak bracia Russo, którzy stwierdzili, że te grafiki nie pochodziły z dwóch nowych odsłon Avengersów, a fani nie powinni brać ich pod uwagę, gdyż „nie ma tam nic pasującego”. Anthony Russo dodał, że „to nie jest nasza koncepcja artystyczna”. Warto jednak wspomnieć, że prace nad Avengers 5 trwają już od kilku lat, więc od tego czasu koncepcja na historię zmieniała się wielokrotnie. Bracia Russo nie zamierzają jednak wykorzystywać żadnych elementów z tamtych grafik. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.